Ivica Olić iznenadio: Na popisu mladih vatrenih i igrač iz 11. kluba druge lige!

Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godinu 31. ožujka igra utakmicu kvalifikacija za Europsko prvenstvo protiv Turske u Osijeku, a uoči okupljanja, izbornik Ivica Olić objavio je popis igrača.

- Nakon dosta duge pauuze od pet mjeseci, ponovno imamo okupljanje u jednoj od najvažnijih utakmica ovih kvalifikacija. Sastaju se dvije ekipe koje su se pomalo odvojile i imaju se s pravom nadati prvom mjestu. Očekujem izuzetno tešku utakmicu, za nas izuzetno važnu, kao i za Tursku - rekao je izbornik Olić.

Postoje određeni problem s ozljedama, ali izbornik je optimističan te naglašava kako će imati dovoljno vremena za pripremiti za za Tursku.

- Imamo određenih problema što se tiče igrača. Dosta ih je promijenilo sredinu, nemaju kontinuitet utakmica, ali imamo jednu utakmicu i dovoljno dana da se pripremimo i nadam se da ćemo što bolje dočekati tu utakmicu te uz podršku naših navijača nastaviti u pozitivnom nizu prema tom našem cilju, a to je Europsko prvenstvo - dodao je Olić.

Utakmica je na rasporedu 31. ožujka u 17:30 sati, a momčad očekuje veliku podršku na tribinama.

- U Osijeku igramo u jednoj jako dobroj amotsferi na jako dobrom stadionu. Očekujemo veliku podršku na tribinama i radujemo se toj utakmici - zaključio je Olić.

Vratari: Toni Silić (Hajduk), Anthony Pavlešić (Rudeš, vodeći klub Prve NL), Jozo Vukman (Hrvace, 11. klub Prve NL);

Obrambeni: Moreno Živković (Vukovar), Branimir Mlačić (Udinese), Dominik Prpić (Porto), Matia Barzić (Cultural Leonesa), Teo Barišić (Rijeka), Šimun Hrgović (Hajduk), Filip Krušelj (Slaven Belupo);

Vezni: Lovro Zvonarek (Grasshoppers), Ivan Katić (Lokomotiva), Adriano Jagušić (Panathinaikos), Šimun Mikolčić (Osijek), Ante Kavelj (Gorica), Marin Šotiček (Basel), Fabijan Krivak (Sigma Olomouc), Ivan Canjuga (Varaždin), Roko Brajković (Hajduk);

Napadači: Anton Matković (Osijek), Fran Topić (Dinamo);

Pretpozivi: Josip Cundeković (Dubrava), Luka Hodak (Hajduk), Noel Bodetić (Rijeka), Sven Lesjak (Varaždin), Filip Mažar (Slaven Belupo), Noa Skoko (Hajduk), Mirko Sušak (Lokomotiva), Gabriel Rukavina (Rijeka), Antonio Verinac (St. Gallen), Luka Tunjić (Fortuna Sittard).

Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godinu okuplja se u ponedjeljak, 23. ožujka u 12:00 sati u Zagrebu, gdje će trenirati do 29. ožujka, kad će otputovati u Osijek te odraditi dva treninga na Opus Areni uoči utakmice protiv Turske. Hrvatska će protiv Turske igrati 31. ožujka u 17:30 sati te će biti domaćin glavnom suparniku koji je preuzeo vrh ljestvice uz utakmicu više.