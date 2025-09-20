Naši Portali
BAKRAR GA ZABIO

VIDEO Kakva golčina Dinama Hajduku! Pogledajte jedan od najspektakularnijih poteza u derbijima

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
20.09.2025.
u 18:49

Na 2:0 u 80. minuti povisio je Mounsef Bakrar i to sjajnim golom. Snažno je opalio i zakucao loptu pod gredu. Ovo je jedan od najboljih golova u derbijima, rekao je komentator na MaxSportu.

Hajduk i Dinamo danas igraju najveći derbi hrvatskog nogometa u sklopu 7. kola SuperSport HNL-a. Susret se održava na rasprodanom Poljudu, a početak je u 17 sati. Atmosfera na stadionu je sjajna i sve su karte rasprodane.

Dinamo je pred kraj prvog poluvremena stigao do vodstva. Arber Hoxha je u 43. minuti izmiješao obranu domaćina i preciznim udarcem matirao Ivušića.

Na 2:0 u 80. minuti povisio je Mounsef Bakrar i to sjajnim golom. Snažno je opalio i zakucao loptu pod gredu. Ovo je jedan od najboljih golova u derbijima, rekao je komentator na MaxSportu.

Dinamo je tako stigao vrlo blizu pobjede u derbiju koji bi se odvojio na tri boda razlike od najvećeg rivala.

Ključne riječi
Hajduk Dinamo

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a
39
SLAVLJE PLAVIH

VIDEO Dinamo srušio Hajduk na Poljudu! Bakrar zabio spektakularan pogodak (0:2)

Kako to obično biva u derbi utakmicama Hajduka i Dinama tako je i ovaj subotnji susret bio energičan i žestok, u solidnom ritmu, ali i s malim brojem pravih prilika, pogotovo u prvom poluvremenu. Na početku je Hajduk uglavnom pokušavao udarcima iz daljine, koji nisu bili velika opasnost po zagrebački klub, dok je Dinamo više kombinirao i na takav način pokušavao zaprijetiti suparniku.

Split: Hajduk i Dinamo u utakmici 33. kola Prve HNL
Video sadržaj
BALAJIĆ ZA VL

'Boban i Rakitić razumiju nogomet, pa je pomalo smiješno pričati o otkazu treneru zbog derbija'

- Ne znam kolika je prednost domaći teren. Hajduk kod kuće igra pod posebnim pritiskom. No, gledajući kroz povijest, Hajduk je najčešće koristio prednost domaćeg terena. Nadam se da će tako i biti. No, Hajduk je doveo nekolicinu dobrih igrača. Vraća se Ante Rebić, ne treba spominjati Marka Livaju, tu je Pajaziti koji je sjajan u veznom redu - naglašava Balajić.

