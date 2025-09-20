VIDEO Kakva golčina Dinama Hajduku! Pogledajte jedan od najspektakularnijih poteza u derbijima

Hajduk i Dinamo danas igraju najveći derbi hrvatskog nogometa u sklopu 7. kola SuperSport HNL-a. Susret se održava na rasprodanom Poljudu, a početak je u 17 sati. Atmosfera na stadionu je sjajna i sve su karte rasprodane.

Dinamo je pred kraj prvog poluvremena stigao do vodstva. Arber Hoxha je u 43. minuti izmiješao obranu domaćina i preciznim udarcem matirao Ivušića.

Na 2:0 u 80. minuti povisio je Mounsef Bakrar i to sjajnim golom. Snažno je opalio i zakucao loptu pod gredu. Ovo je jedan od najboljih golova u derbijima, rekao je komentator na MaxSportu. Gol pogledajte OVDJE.

Dinamo je tako stigao vrlo blizu pobjede u derbiju koji bi se odvojio na tri boda razlike od najvećeg rivala.