FOTO Pogledajte spektakl na tribinama Poljuda, stadion je popunjen do posljednjeg mjesta

Hajduk i Dinamo sastali su se na Poljudu u 7. kolu SuperSport HNL-a.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Rasprodani Poljud ispunilo je više od 30 tisuća navijača koji su stvorili pravi spektakl.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Split je cijeli dan bio u znaku derbija, a navijačke kolone stizale su prema stadionu.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Pogledajte atmosferu na stadionu.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
