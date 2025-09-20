Večernji list
Podijeliti
Podijeli
Facebook
Twitter
Natrag na članak
FOTO Pogledajte spektakl na tribinama Poljuda, stadion je popunjen do posljednjeg mjesta
Hajduk i Dinamo sastali su se na Poljudu u 7. kolu SuperSport HNL-a.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Rasprodani Poljud ispunilo je više od 30 tisuća navijača koji su stvorili pravi spektakl.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Split je cijeli dan bio u znaku derbija, a navijačke kolone stizale su prema stadionu.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Pogledajte atmosferu na stadionu.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Ne propustite
ŽIVOT NA VAGI
Trenerica Mirna o lošim rezultatima na vagi: 'Pitam se jesu li oni uopće išta radili'
Premium sadržaj
INTERVJU
Boško Jakšić: Vučić je dio ’autoritarne internacionale’. Krenuo je s eliminacijom svih protivnika
VJEROVALA MU GODINAMA
Policajac ubio mladu ljubavnicu, a nekoliko sati kasnije prisustvovao rođenju trećeg djeteta
SVE ZBOG BAKLJADE
FOTO Torcida izazvala požar na Poljudu, vatrogasci morali reagirati
1
/