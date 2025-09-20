Naši Portali
20.09.2025. u 19:00
Kako to obično biva u derbi utakmicama Hajduka i Dinama tako je i ovaj subotnji susret bio energičan i žestok, u solidnom ritmu, ali i s malim brojem pravih prilika, pogotovo u prvom poluvremenu. Na početku je Hajduk uglavnom pokušavao udarcima iz daljine, koji nisu bili velika opasnost po zagrebački klub, dok je Dinamo više kombinirao i na takav način pokušavao zaprijetiti suparniku.

U najvećem hrvatskom derbiju, ogledu sedmog kola HNL-a, nogometaši Dinama su pred 32.000 gledatelja na Poljudu pobijedili s 2-0 (1-0) velikog rivala Hajduk. U 44. minuti je Arber Hoxha bio strijelac za gostujućih 1-0, dok je Monsef Bakrar u 80. žestoko potegnuo i pod gredu pogodio za 2-0 i tri gostujuća boda. Dinamo je time pobjegao Hajduku na vrhu ljestvice i ima tri boda više. Ujedno je Dinamo ovom pobjedom ispravio grešku iz prošlog kola kada je na domaćem terenu poražen od Gorice s 1-2. Hajduk je nastavio svoj negativni niz. Prije dva kola je na domaćem terenu remizirao 2-2 protiv Rijeke, a potom je, prije ovog poraza, izgubio i na gostovanju kod Varaždina 0-2. Golove pogledajte OVDJE

Kako to obično biva u derbi utakmicama Hajduka i Dinama tako je i ovaj subotnji susret bio energičan i žestok, u solidnom ritmu, ali i s malim brojem pravih prilika, pogotovo u prvom poluvremenu. Na početku je Hajduk uglavnom pokušavao udarcima iz daljine, koji nisu bili velika opasnost po zagrebački klub, dok je Dinamo više kombinirao i na takav način pokušavao zaprijetiti suparniku.

U uvodnih deset minuta za Dinamo su pokušavali Valinčić i Goda, dok su gosti u 14. minuti tražili jedanaesterac nakon kontakta Hoxhe i Sigura. No, sudac Erceg nije pomišljao na takvu odluku. Od 15. do 25. minute nešto je bolje zaigrao Hajduk i Splićani su tada dominirali posjedom, ali je izostala konkretna igra domaćina u završnici. Najbolju šansu u uvodu susreta imao je Dinamo u 28. minuti. Unatoč Šarliji na leđima pucao je dobro Beljo, ali je jednako tako intervenirao domaći golman Ivušić.

Uslijedile su potom tri solidne situacije Hajduka, ali su u dva navrata Bamba i jednom Livaja ostali dosta daleko od pogotka. Kada se činilo da će se na odmor otići bez pogodaka zabljesnuo je gostujući igrač Hoxha. Na oko 30 metara od domaćih vrata loptu je primio albanski nogometaš, stuštio se prema naprijed i onda s vrha šesnaesterca pogodio za 1-0 i gostujuće slavlje. Na samom početku drugog  poluvremena jedanaesterac su tražili domaćini. Dogodio se duel Gonzaleza i Ljubičića nakon kojeg je pao domaći igrač, ali niti tada sudac Erceg nije pokazao na bijelu točku.

Nakon toga bolje je na travnjaku izgledao Dinamo. U jednoj se situaciji našao Beljo, a dva puta je zaprijetio Dominguez nakon čega je ostalo 1-0 za goste. Poslije sat vremena igre travnjak je pod nogama osjetio domaći adut Ante Rebić koji je ušao u igru, a potom je i Bennacer, veliko Dinamovo pojačanje iz Milana, debitirao za aktualnog doprvaka. Brojne zamjene, a potom i bakljada s obje navijačke strane, donekle su razvodnile ionako slab ritam igre, a onda je u 80. minuti „eksplodirala bomba“ od strane gostujućeg igrača Bakrara. S 15 metara iskosa Bakrar je svom silinom potegnuo i žestoko pod gredu pogodio za 2-0.

Hajduk je pokušao do kraja dvoboja smanjiti i zakomplicirati derbi, ali ostao je prilično daleko od toga. Splićani su i tada, kao i cijelu utakmicu, uglavnom sramežljivo napadali te loše pritiskali suparnika. U nastavku subote od 20 sati na maksimirskom stadionu će igrati Lokomotiva i Varaždin. U nedjelju igraju Gorica - Slaven Belupo od 17 sati i Istra 1961 - Osijek od 19.15 sati, dok je posljednja utakmica na programu u ponedjeljak. Od 18 sati igraju Vukovar 1991 - Rijeka.

HAJDUK
0-2
DINAMO
Hoxha 43' Bakrar 80'
SUPERSPORT HNL, 17.00, POLJUD, SPLIT
Kraj
90' (Kraj)

Kraj utakmice i slavlje Dinama protiv Hajduka od 2:0. 

Zamjena
90' (Zamjena)

Perez Vinlof mijenja Godu. 

Nadoknada
90' (Nadoknada)

Igrat će se devet minuta nadoknade. 

Zamjena
83' (Zamjena)

Almena je ušao umjesto Hrgovića.

Gol
83' (Gol)

Žuti karton za Hoxhu. 

Gol
80' (Gol)

Bakrar je čudesnim pogotkom doveo plave na prag pobjede, silovito je pucao, lopta je od grede ušla u mrežu. 

76'

Počela je bakljada Torcide na sjeveru, utakmica je prekinuta. Izbio je popriličan požar na jednom ulazu Poljuda, vatrogasci će imati posla. 

Zamjena
75' (Zamjena)

Dominguez izlazi, ulazi iskusni Theophile. 

Zamjena
65' (Zamjena)

Kulenović, Bakrar i Bennacer su ušli umjesto Belje, Lisice i Zajca.

Zamjena
63' (Zamjena)

Ulaze Rebić i Guillamon, izlaze Krovinović i Šego. 

62'

Krovinović je pao u kaznenom prostoru, ali Erceg se ne oglašava. 

Info
59' (Info)

Više od 32 tisuće gledatelja danas je na Poljudu. 

Žuti karton
58' (Žuti karton )

Žuti karton za Mišića.

Zamjena
46' (Zamjena)

Durdov ulazi umjesto Bambe.

46'

Počelo je drugo poluvrijeme. 

Poluvrijeme
45' (Poluvrijeme)

Gotov je prvi dio. 

Gol
43' (Gol)

Hoxha je primio loptu na 30-ak metara na Dinamovoj polovici, krenuo u solo-prodor i sjajnim udarcem s ruba šesnaesterca postigao gol. 

37'

Livaja je pucao glavom ravno u Nevistića. 

Zaleđe
33' (Zaleđe)

Bamba je bio u izglednoj situaciji, zaobišao Nevistića i pucao, Goda je to odbio, ali dignuta je zastavica. 

30'

Bamba je dodao loptu za Krovinovića, no njegov udarac s 13-14 metara odlazi visoko preko gola Nevistića.

28'

Dinamo je zamalo poveo. Beljo je dobio sjajnu loptu od Zajca i ušao u šesnaesterac odakle je pucao sa Šarlijom na leđima, ali Ivušić sjajnom obranom spašava bijele. 

15'

Krovinović je opalio tzv. žabicu, hvata to Nevistić. 

14'

Hoxha je pao u šesnaestercu nakon duela sa Sigurom, ali Erceg se nije oglasio. 

9'

Goda je solidno potegnuo s distance, opasan je bio to pokušaj Dinamovog beka. 

6'

Ljubičić je dao dobru loptu za Valinčića koji poteže pokraj gola. 

Ozljeda
3' (Ozljeda)

Goda je ostao ležati na travnjaku poslije prekršaja Šarlije u napadu.

Početak
1' (Početak)

Počela je utakmica. 

Glavni sudac je Mateo Erceg iz Benkovca. 

SASTAVI

HAJDUK: Ivušić - Sigur, Šarlija, Gonzalez, Hrgović - Krovinović, Pajaziti - Bamba, Pukštas, Šego - Livaja.

DINAMO: Nevistić - Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda - Mišić, Zajc - Lisica, Ljubičić, Hoxha - Beljo

MOGUĆI SASTAV

HAJDUK: Ivušić - Karčić, Šarlija, Raci, Hrgović - Krovinović, Pajaziti, Pukštas - Šego, Livaja, Bamba.

DINAMO: Nevistić - Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda - Ljubičić, Mišić, Zajc - Lisica, Beljo, Vidović.

PRIJENOS

Utakmicu prenosi MaxSport 1 čiji program počinje u 16 sati. No, susret će se moći pratiti i na Hajduk Digital TV-u za koji je potrebno dodatno platiti.

KLADIONICE

Kladionice uoči ovog okršaja prednost za pobjedu daju Dinamu (koeficijent 2,20) u odnosu na Hajduk (koeficijent 3,30). Kad uzmemo u obzir recentna događanja na derbijima, takav omjer koeficijenata zapravo ne iznenađuje; ne zbog samih klubova, nego zbog činjenice da su u derbijima Hajduka i Dinama u posljednje vrijeme gostujuće momčadi znatno uspješnije, o kome god bilo riječ. Naime, u posljednjih 11 derbija tek je tri puta slavila domaća momčad, dvije utakmice su završavale remijima, a šest puta je slavila gostujuća momčad.

NAJAVA

Nadolazeće 246. izdanje vječnog derbija Hajduka i Dinama (danas, 17.00) po mnogočemu je jedno od najintrigantnijih u recentnoj povijesti. Razlog za to je, ponajprije, stanje na prvenstvenoj ljestvici. I i jedna i druga momčad s praktički identičnim učinkom ulaze u najveću utakmicu hrvatskog klupskog nogometa. I Hajduk i Dinamo imaju 13 bodova nakon šest kola, i jedni i drugi upisali su po četiri pobjede, jedan remi i jedan poraz, a Dinamo prednjači na ljestvici isključivo zbog bolje gol-razlike (13:4) u odnosu na Hajduk (11:5).

Međutim, tu intrigantnost ovog izdanja derbija ne prestaje, ona se u velikoj mjeri očituje i u kontekstu noviteta. Naime, nevjerojatno zvuči podatak da, ovisno o tome tko će sve ući s klupe za pričuve, postoji mogućnost da u subotu čak 22 igrača prvi put u svojim karijerama zaigraju u vječnom derbiju. Osim brojnim igračkim debitantima, ovo je prvi derbi derbi i trenerima Gonzalu Garciji te Mariju Kovačeviću.

JU
Južina
18:24 20.09.2025.

Krovinovicu za simuliranje lenala sudac je triba dat žuti a nije

JU
Južina
18:33 20.09.2025.

Nema žutih hajdukovcima, haha

JU
Južina
18:26 20.09.2025.

Kostolomci lome dinamovce al nema žutih

BALAJIĆ ZA VL

'Boban i Rakitić razumiju nogomet, pa je pomalo smiješno pričati o otkazu treneru zbog derbija'

- Ne znam kolika je prednost domaći teren. Hajduk kod kuće igra pod posebnim pritiskom. No, gledajući kroz povijest, Hajduk je najčešće koristio prednost domaćeg terena. Nadam se da će tako i biti. No, Hajduk je doveo nekolicinu dobrih igrača. Vraća se Ante Rebić, ne treba spominjati Marka Livaju, tu je Pajaziti koji je sjajan u veznom redu - naglašava Balajić.

