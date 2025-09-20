U najvećem hrvatskom derbiju, ogledu sedmog kola HNL-a, nogometaši Dinama su pred 32.000 gledatelja na Poljudu pobijedili s 2-0 (1-0) velikog rivala Hajduk. U 44. minuti je Arber Hoxha bio strijelac za gostujućih 1-0, dok je Monsef Bakrar u 80. žestoko potegnuo i pod gredu pogodio za 2-0 i tri gostujuća boda. Dinamo je time pobjegao Hajduku na vrhu ljestvice i ima tri boda više. Ujedno je Dinamo ovom pobjedom ispravio grešku iz prošlog kola kada je na domaćem terenu poražen od Gorice s 1-2. Hajduk je nastavio svoj negativni niz. Prije dva kola je na domaćem terenu remizirao 2-2 protiv Rijeke, a potom je, prije ovog poraza, izgubio i na gostovanju kod Varaždina 0-2. Golove pogledajte OVDJE.

Kako to obično biva u derbi utakmicama Hajduka i Dinama tako je i ovaj subotnji susret bio energičan i žestok, u solidnom ritmu, ali i s malim brojem pravih prilika, pogotovo u prvom poluvremenu. Na početku je Hajduk uglavnom pokušavao udarcima iz daljine, koji nisu bili velika opasnost po zagrebački klub, dok je Dinamo više kombinirao i na takav način pokušavao zaprijetiti suparniku.

U uvodnih deset minuta za Dinamo su pokušavali Valinčić i Goda, dok su gosti u 14. minuti tražili jedanaesterac nakon kontakta Hoxhe i Sigura. No, sudac Erceg nije pomišljao na takvu odluku. Od 15. do 25. minute nešto je bolje zaigrao Hajduk i Splićani su tada dominirali posjedom, ali je izostala konkretna igra domaćina u završnici. Najbolju šansu u uvodu susreta imao je Dinamo u 28. minuti. Unatoč Šarliji na leđima pucao je dobro Beljo, ali je jednako tako intervenirao domaći golman Ivušić.

Uslijedile su potom tri solidne situacije Hajduka, ali su u dva navrata Bamba i jednom Livaja ostali dosta daleko od pogotka. Kada se činilo da će se na odmor otići bez pogodaka zabljesnuo je gostujući igrač Hoxha. Na oko 30 metara od domaćih vrata loptu je primio albanski nogometaš, stuštio se prema naprijed i onda s vrha šesnaesterca pogodio za 1-0 i gostujuće slavlje. Na samom početku drugog poluvremena jedanaesterac su tražili domaćini. Dogodio se duel Gonzaleza i Ljubičića nakon kojeg je pao domaći igrač, ali niti tada sudac Erceg nije pokazao na bijelu točku.

Nakon toga bolje je na travnjaku izgledao Dinamo. U jednoj se situaciji našao Beljo, a dva puta je zaprijetio Dominguez nakon čega je ostalo 1-0 za goste. Poslije sat vremena igre travnjak je pod nogama osjetio domaći adut Ante Rebić koji je ušao u igru, a potom je i Bennacer, veliko Dinamovo pojačanje iz Milana, debitirao za aktualnog doprvaka. Brojne zamjene, a potom i bakljada s obje navijačke strane, donekle su razvodnile ionako slab ritam igre, a onda je u 80. minuti „eksplodirala bomba“ od strane gostujućeg igrača Bakrara. S 15 metara iskosa Bakrar je svom silinom potegnuo i žestoko pod gredu pogodio za 2-0.

Hajduk je pokušao do kraja dvoboja smanjiti i zakomplicirati derbi, ali ostao je prilično daleko od toga. Splićani su i tada, kao i cijelu utakmicu, uglavnom sramežljivo napadali te loše pritiskali suparnika. U nastavku subote od 20 sati na maksimirskom stadionu će igrati Lokomotiva i Varaždin. U nedjelju igraju Gorica - Slaven Belupo od 17 sati i Istra 1961 - Osijek od 19.15 sati, dok je posljednja utakmica na programu u ponedjeljak. Od 18 sati igraju Vukovar 1991 - Rijeka.