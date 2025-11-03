Naši Portali
VIRALNI HIT

VIDEO Jeste li vidjeli što je slijedilo kada je Modrić trčao kontru s igračem kojem može biti otac?

CALCIO - Serie A - AC Milan vs AS Roma
Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-ag
VL
Autor
Stjepan Meleš
03.11.2025.
u 08:10

Za ovaj trud Modrić je dobio ovacije prepunog San Sira, a na društvenim mrežama dijele se snimke Modrićeve sjajne obrambene reakcije iz više kuteva

U derbiju 10. kola talijanskog nogometnog prvenstva Milan je na San Siru pobijedio Romu sa 1-0, a svih 90 minuta za "Rossonere" odigrao je Luka Modrić. Pogodak odluke zabio je Strahinja Pavlović u 39. minuti.

Roma je bila bolja u prvom dijelu, imala je veći posjed, pritiskala je, ali su gol zabili domaćini nakon sjajne kontre u 39. minuti. Rafael Leao je "projurio" po lijevom krilu, ušao u kazneni prostor, a potom povratnom loptom uposlio Strahinju Pavlovića koji je pogodio za vodstvo domaćina.

Kapetan vatrenih Luka Modrić i ovaj put odigrao je cijelu utakmicu za Milan te oduševio navijače. Na društvenim mrežama dijeli se snimka kako je impresivno prekinuo kontru Rome. Lopta je na desnoj strani došla do Matiasa Soulea, mladog 22-godišnjeg krilnog igrača kojeg odlikuje brzina i Luki može doslovno biti sin.

Međutim, do Soulea je u sprintu dotrčao 18 godina stariji Modrić te mu sjajno oduzeo loptu i proslijedio je svojoj obrani. Premda daleko mlađi i brži, Soule je Modrića uspio tek nemoćno povući za dres. Za ovaj trud Modrić je dobio ovacije prepunog San Sira, a na društvenim mrežama dijele se snimke Modrićeve sjajne obrambene reakcije iz više kuteva. Jedan navijač Milana je napisao 'Mamma Mia, Luka Modrić, 40 godina'.

Poznati Hrvat dobio novi težak udarac, ovakvo omalovažavanje nije očekivao, a sinoć je prevršilo
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Milan Luka Modrić

Komentara 1

Pogledaj Sve
KA
karijes
08:28 03.11.2025.

Svaka čast našem velikanu !!!

Kupnja