NE MOŽE VJEROVATI

Navijač Milana gledao Luku Modrića u derbiju pa ostao u nevjerici: 'Ovo stvarno jako boli...'

02.11.2025.
u 23:27

Luka Modrić zaradio je velike pohvale i komplimente na društvenim mrežama, a jedan korisnik platforme X je tijekom utakmice napisao zanimljiv zaključak o razlici u kvaliteti Modrića i ostalih igrača Milana

U derbiju 10. kola talijanskog nogometnog prvenstva Milan je na San Siru pobijedio Romu sa 1-0, a svih 90 minuta za "Rossonere" odigrao je Luka Modrić. Pogodak odluke zabio je Strahinja Pavlović u 39. minuti.

Roma je bila bolja u prvom dijelu, imala je veći posjed, pritiskala je, ali su gol zabili domaćini nakon sjajne kontre u 39. minuti. Rafael Leao je "projurio" po lijevom krilu, ušao u kazneni prostor, a potom povratnom loptom uposlio Strahinju Pavlovića koji je pogodio za vodstvo domaćina.

Luka Modrić zaradio je velike pohvale i komplimente na društvenim mrežama, a jedan korisnik platforme X je tijekom utakmice napisao zanimljiv zaključak o razlici u kvaliteti Modrića i ostalih igrača Milana:

- Gledam utakmicu Milana i Rome. Modrić je deset koraka ispred svojih suigrača i to boli. Kasne pola sekunde na njegova dodavanja -poručio je.

- Uživam u svakom trenutku gledajući najboljeg veznjaka svih vremena Luku Modrića, čak i ako ima 40 godina - rekao je drugi navijač rossonera.

