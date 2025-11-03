Modriću se naklonili čak i protivnici! Pogledajte što pišu Talijani nakon nove čudesne utakmice

Hrvatski veznjak Luka Modrić odigrao je još jednu vrhunsku utakmicu i odveo Milan do pobjede protiv Rome (1:0), potvrdivši zašto ga talijanski mediji zovu najvažnijim kotačićem u igri Milana. Prema ocjenama Sky Sport Italia, Modrić je dobio ocjenu 6,5, a talijanski novinari ističu kako je unatoč godinama odigrao s nevjerojatnim intenzitetom i preciznošću.

- Modrić je jedini pravi vođa na terenu, i to s 40 godina. U trenutku kad nema ozlijeđenih Rabiota i Pulišića, on je taj koji sve povezuje i usmjerava igru - piše Pianeta Milan koja je dodala kako Modrić i dalje diktira ritam utakmice kao u najboljim danima’.

U sličnom tonu komentira La Gazzetta dello Sport, koja ističe da je Modrić najbolji u segmentu duela i osvojenih lopti. Najčitaniji talijanski sportski list također dodaje: ‘Njegova snaga je u želji da i dalje pobjeđuje. S Milanom je pronašao savršen spoj iskustva, volje i taktičke lucidnosti.’

Analizu Modrićeve utakmice objavio je portal Sempre Milan, koji je Modriću također dao ocjenu 6,5, uz komentar: ‘Nije najbolje ušao u utakmicu, često su ga blokirali igrači Rome, a u početku mu je nedostajalo preciznosti u dodavanjima. Ipak, kako je susret odmicao, sve se više dizao u igri i otvarao prostor suigračima.’

U izvještaju suparničkog portala Forza Roma istaknuto je kako je duel između Modrića i mladog Konea bio jedan od ključnih stvari derbija, uz zaključak da je iskustvo hrvatskog majstora prevagnulo u trenucima kad je Milan tražio mirnoću i kontrolu.