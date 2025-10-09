VIDEO Jeste li primijetili kako je skupljač lopti bezobrazno provocirao Hrvata? Evo što mu je vikao

Po prvi puta u aktualnim kvalifikacijama za odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine nogometaši Hrvatske nisu pobijedili, ali su remijem 0-0 u Pragu kod Češke napravili novi veliki korak prema svom cilju.

Hrvatska i Češka ostale su na vrhu ljestvice skupine L te imaju identičnih 13 bodova. Hrvatska ima dvije prednosti, a to su utakmica manje u odnosu na Čehe, kao i mnogo bolja razlika pogodaka pa su izabranici Zlatka Dalić i u ovom, petom kvalifikacijskom ogledu, napravili značajni korak prema Svjetskom prvenstvu.

Nestašni skupljač lopte na kratko je ukrao pažnju na utakmici, iskoristio je priliku i pokušao ući u glavu našem braniču Jošku Gvardiolu. Dječak je očito navijač Cityjeva premierligaškog rivala Liverpoola, a kad mu je slavni branič vatrenih došao u blizinu, iskoristio je svoju priliku.

- Liverpool, Liverpool - vikao je zločesti mladić baš kad se Gvardiol pripremao izvesti ubacivanje sa strane, ali našeg nogometaša to nije niti malo ometalo. VIdeo pogledajte OVDJE.