DOBACIVAO MU

VIDEO Jeste li primijetili kako je skupljač lopti bezobrazno provocirao Hrvata? Evo što mu je vikao

Foto: Nova TV
VL
Autor
Vecernji.hr
09.10.2025.
u 23:15

Nestašni skupljač lopte na kratko je ukrao pažnju na utakmici, iskoristio je priliku i pokušao ući u glavu našem braniču Jošku Gvardiolu

Po prvi puta u aktualnim kvalifikacijama za odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine nogometaši Hrvatske nisu pobijedili, ali su remijem 0-0 u Pragu kod Češke napravili novi veliki korak prema svom cilju.

Hrvatska i Češka ostale su na vrhu ljestvice skupine L te imaju identičnih 13 bodova. Hrvatska ima dvije prednosti, a to su utakmica manje u odnosu na Čehe, kao i mnogo bolja razlika pogodaka pa su izabranici Zlatka Dalić i u ovom, petom kvalifikacijskom ogledu, napravili značajni korak prema Svjetskom prvenstvu.

Nestašni skupljač lopte na kratko je ukrao pažnju na utakmici, iskoristio je priliku i pokušao ući u glavu našem braniču Jošku Gvardiolu. Dječak je očito navijač Cityjeva premierligaškog rivala Liverpoola, a kad mu je slavni branič vatrenih došao u blizinu, iskoristio je svoju priliku.

- Liverpool, Liverpool - vikao je zločesti mladić baš kad se Gvardiol pripremao izvesti ubacivanje sa strane, ali našeg nogometaša to nije niti malo ometalo. VIdeo pogledajte OVDJE

Evo s kojim sastavom će Dalić večeras napasti Čehe. Napravit će promjenu u napadu
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Joško Gvardiol Vatreni

Avatar ŠUKRIJA
ŠUKRIJA
23:27 09.10.2025.

Nije on Hrvat! Njegovi su iz Novigrada kraj Benkovca i tamo su oduvijek živili Srbi!

Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
CILJ JE JAKO BLIZU

Za Hrvatsku sve izgleda bajkovito, ovo moramo napraviti da budemo nositelj na SP-u i izbjegnemo velikane

Sada Hrvatskoj preostaje zadržati najmanje deveto mjesto na Fifinoj ljestvici kako bi ušla u prvu jakosnu skupinu ždrijeba SP-a. S tri pobjede do kraja ciklusa i to se čini kao sasvim dostižna, dapače realna bilanca, te bi Hrvatska u tom slučaju u ždrijebu SP-a izbjegla najbolje reprezentacije svijeta; Argentinu, Španjolsku, Francusku, Englesku, Brazil, Portugal, Nizozemsku i Belgiju.

