UŽIVO OD 20.45 Stigli su sastavi za ključnu utakmicu Hrvatske: Pogledajte za koga se Dalić odlučio

Prema brojnim analitičarima večerašnji napadač prvotimac češke reprezentacije Tomaš Chory je najsnažniji igrač danas u profesionalnom nogometu, najsnažniji u kontekstu duel igre i čvrstine. Češki dvometraš se u aspektu fizikalija u posljednjih godinu dana prema generalnim skautskim analizama podataka i testovima nalazi u samom vrhu profesionalnog nogometa, rame uz rame s američkim centarforom iz redova West Bromwicha Darylom Dikeom, urugvajskim desnim bekom iz tamošnjeg Lanusa, Armandom Mendezom te njemačkim stoperom iz redova Fortune Düsseldorf, Eliasa Egoulija. Svi ti nogometaši krajnjim izračuna bilježe indeks snage od 95.
Iako ima nevjerojatnu fizičku nadmoć, iskusni 30-godišnjak nije dosegnuo one najveće nogometne visine. Tijekom svoje karijere je igrao za Sigmu Olomuc, Viktoriju Plzen, Zulte Waregem, a sad je član praške Slavije. U ovoj sezoni je za Slaviju zabio tri gola u osam nastupa, a ukupno u klupskoj karijeri ima 123 gola i 39 asistencija u 391 nastupu. Za Češku je ubilježio 16 nastupa, uz učinak od pet golova i jedne asistencije. Poprilično očekivano s obzirom na visinu i snagu, od svojih 128 golova u karijeri gotovo trećinu, čak 42 pogotka, postigao je glavom.
Izravni prijenos utakmice je na Novoj TV uz studijsku emisiju koja počinje od 20 sati.
Češka 3.1
Remi 3.25
Hrvatska 2.4
Glavni sudac našeg važnog ogleda je Francuz Francois Letexier, jedan od najboljih europskih sudaca.
ČEŠKA: Kovar - Coufal, Vitik, Krejči, Zeleny - Červ, Souček - Provod, Šulc, Kušej - Chory
HRVATSKA: Livaković - Jakić, Ćaleta-Car, Šutalo, Gvardiol - Modrić, P. Sučić - Mario Pašalić, Kramarić, Perišić - Budimir
Hrvatska nogometna reprezentacija od 20.45 u Pragu na Fortuna Areni protiv Češke igra petu od osam utakmica kvalifikacija za SP koje se iduće godine igra u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Hrvatskoj je gostovanje kod Češke, jedinog konkurenta za prvo mjesto, ključni dvoboj. Vatreni nakon četiri utakmice ima savršen učinak te na polovici kvalifikacija izbila na prvo mjesto.
Srpski mediji vrište o skandalu hrvatskih navijača u Pragu: Evo zbog čega su posebno zgroženi
Atmosfera prije utakmice je sjajna još od sinoć kad su brojni Hrvati okupirali kultnu pivnicu Flek. Cijeli dan danas su na stotine hrvatskih navijača na ulicama Praga
VIDEO Hrvatski navijač nakon posla potegnuo do Praga, zbog outfita je postao atrakcija među Česima
Sjajna atmosfera vlada na ulicama Praga, naši navijači su raspjevani i odlično raspoloženi. Hrvatski navijači uglavnom su okupljeni u dva lokala u širem centru Praga, odakle će krenuti prema Fortuna Areni. Ovdje se okupljaju od ranih jutarnjih sati, nekoliko desetina navijača se nalazi u našim obilježjima na više punktova.
FOTO Hrvatski navijači okupirali Prag, vatreni će imati podršku protiv Češke
Kao i svugdje, vatrene prate naši navijači
VIDEO Počelo okupljanje hrvatskih navijača u Pragu: Pogledajte u kakvoj atmosferi dočekuju utakmicu
Hrvatski navijači u Prag su stizali tokom jučerašnjeg dana, a sinoć su se već okupili u jednome irskom pubu. Tada je najavljeno da će se na istoj lokaciji okupljanje održati i danas.
Što se događa ako Hrvatska pobijedi Češku? 'Vatreni' još neće osigurati plasman na SP
Dok je Hrvatska u Dalićevoj eri bila na četiri od četiri (a uskoro se nadamo i pet od pet) što se tiče plasmana na velika natjecanja, jedna Italija je propustila čak dva svjetska prvenstva. Velika natjecanja su u ovom periodu propuštale i nacije poput Nizozemske i Kolumbije, onda i selekcije poput Švedske i Čilea, a Hrvatska je kontinuirano tu
Češki igrači oduševili izjavama o Modriću: 'Ja ponekad ne mogu ustati iz kreveta'
– On je izniman nogometaš. Kad mu se ponude dvije opcije za rješavanje neke situacije, on je u stanju smisliti treću – briljantnu.
Hrvatska večeras igra ključnu utakmicu protiv Češke: Evo gdje gledati
Izbornik Češke Ivan Hašek je pak oslabljen neigranjem dvojice ključnih napadača, Patricka Schicka iz Bayer Leverkusena i Adama Hložeka iz Hoffenhaima.
Intimna ispovijest vatrenog: Nećete vjerovati što sam radio usred noći uoči svoje utakmice života
- Molio sam Boga da me moj tadašnji cimer Mario Pašalić ne vidi i ne pomisli da sam čudak
Kockice okupirale Prag: Hrvatski navijači se uz harmoniku zagrijavaju za veliku utakmicu
Hrvatski navijači već su krenuli s feštom uoči utakmice. Okupili su se u jednom irskom pubu u Pragu gdje su zapjevali uz harmoniku i gitaru te pokazali kako uoči ključne utakmice Hrvatske vlada pozitivno ozračje.
Nadam se da Dalica nece napustiti sreca koja ga je do sada pratila jer sve ovo do sada je bila u stvari samo sreca.