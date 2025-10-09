UŽIVO OD 20.45 Stigli su sastavi za ključnu utakmicu Hrvatske: Pogledajte za koga se Dalić odlučio

LOV NA MUNDIJAL

Što se događa ako Hrvatska pobijedi Češku? 'Vatreni' još neće osigurati plasman na SP

Dok je Hrvatska u Dalićevoj eri bila na četiri od četiri (a uskoro se nadamo i pet od pet) što se tiče plasmana na velika natjecanja, jedna Italija je propustila čak dva svjetska prvenstva. Velika natjecanja su u ovom periodu propuštale i nacije poput Nizozemske i Kolumbije, onda i selekcije poput Švedske i Čilea, a Hrvatska je kontinuirano tu