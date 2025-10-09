Naši Portali
VL
Autor
Stjepan Meleš
ČEŠKA - HRVATSKA

UŽIVO OD 20.45 Stigli su sastavi za ključnu utakmicu Hrvatske: Pogledajte za koga se Dalić odlučio

Osijek: Ivan Perišić zabio treći gol protiv Češke
Davor Javorovic/PIXSELL
09.10.2025. u 20:12
Tekstualni prijenos utakmice Češke i Hrvatske u Pragu možete pratiti na portalu Večernjeg lista
ČEŠKA
-
HRVATSKA
KVALIFIKACIJE ZA SP, 20.45, FORTUNA ARENA, PRAG
NAJSNAŽNIJI NOGOMETAŠ SVIJETA?

Prema brojnim analitičarima večerašnji napadač prvotimac češke reprezentacije Tomaš Chory je najsnažniji igrač danas u profesionalnom nogometu, najsnažniji u kontekstu duel igre i čvrstine. Češki dvometraš se u aspektu fizikalija u posljednjih godinu dana prema generalnim skautskim analizama podataka i testovima nalazi u samom vrhu profesionalnog nogometa, rame uz rame s američkim centarforom iz redova West Bromwicha Darylom Dikeom, urugvajskim desnim bekom iz tamošnjeg Lanusa, Armandom Mendezom te njemačkim stoperom iz redova Fortune Düsseldorf, Eliasa Egoulija. Svi ti nogometaši krajnjim izračuna bilježe indeks snage od 95.
 
Iako ima nevjerojatnu fizičku nadmoć, iskusni 30-godišnjak nije dosegnuo one najveće nogometne visine. Tijekom svoje karijere je igrao za Sigmu Olomuc, Viktoriju Plzen, Zulte Waregem, a sad je član praške Slavije. U ovoj sezoni je za Slaviju zabio tri gola u osam nastupa, a ukupno u klupskoj karijeri ima 123 gola i 39 asistencija u 391 nastupu. Za Češku je ubilježio 16 nastupa, uz učinak od pet golova i jedne asistencije. Poprilično očekivano s obzirom na visinu i snagu, od svojih 128 golova u karijeri gotovo trećinu, čak 42 pogotka, postigao je glavom.

Izravni prijenos utakmice je na Novoj TV uz studijsku emisiju koja počinje od 20 sati.

KLADIONICE

Češka 3.1
Remi 3.25
Hrvatska 2.4

TKO SUDI?

Glavni sudac našeg važnog ogleda je Francuz Francois Letexier, jedan od najboljih europskih sudaca.

SASTAVI

ČEŠKA: Kovar - Coufal, Vitik, Krejči, Zeleny - Červ, Souček - Provod, Šulc, Kušej - Chory

HRVATSKA: Livaković - Jakić, Ćaleta-Car, Šutalo, Gvardiol - Modrić, P. Sučić - Mario Pašalić, Kramarić, Perišić - Budimir

NAJAVA

Hrvatska nogometna reprezentacija od 20.45 u Pragu na Fortuna Areni protiv Češke igra petu od osam utakmica kvalifikacija za SP koje se iduće godine igra u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Hrvatskoj je gostovanje kod Češke, jedinog konkurenta za prvo mjesto, ključni dvoboj. Vatreni nakon četiri utakmice ima savršen učinak te na polovici kvalifikacija izbila na prvo mjesto.

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Forumas
Forumas
20:29 09.10.2025.

Nadam se da Dalica nece napustiti sreca koja ga je do sada pratila jer sve ovo do sada je bila u stvari samo sreca.

