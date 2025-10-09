Naši Portali
Izborniče Daliću i vatreni, sretan vam put u Sjevernu Ameriku na Svjetsko prvenstvo!

Autor
Tomislav Dasović
09.10.2025.
u 22:45

Dalićev učinak nakon sto utakmica na klupi Hrvatske sada izgledao ovako: 55 pobjeda, 20 neodlučenih, 25 poraza. Njegov niz neporaženosti u ovom ciklusu nastavljen je i sve već govori da mu moramo još jednom od srca čestitati: „Izborniče i vatreni, sretan vam put u Sjevernu Ameriku!”.

Niti je izbornik Dalić stoti nastup na klupi Hrvatske proslavio pobjedom, niti je kapetan Modrić u Pragu dočekao stotu pobjedu s Hrvatskom. Jedino vrijedno za Hrvatsku iz ove teške praške bitke zapravo je taj vrijedni bod kojim je naša reprezentacija napravila još jedan korak prema Svjetskom prvenstvu i – ostala neporažena.

Tako smo se na kraju utakmice u Pragu samo nekako kiselo nasmijali, nimalo impresionirani onim što je demonstrirala deveta reprezentacija s Fifine ljestvice, one koja je u prethodna četiri nastupa u skupini postigla 17 pogodaka, a 39. selekciji svijeta, onoj kojoj je, usput rečeno, u Osijeku utrpala pet komada – ostala na mršavih 0:0. 

Češka reprezentacija Hrvatska reprezentacija

Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
CILJ JE JAKO BLIZU

Za Hrvatsku sve izgleda bajkovito, ovo moramo napraviti da budemo nositelj na SP-u i izbjegnemo velikane

Sada Hrvatskoj preostaje zadržati najmanje deveto mjesto na Fifinoj ljestvici kako bi ušla u prvu jakosnu skupinu ždrijeba SP-a. S tri pobjede do kraja ciklusa i to se čini kao sasvim dostižna, dapače realna bilanca, te bi Hrvatska u tom slučaju u ždrijebu SP-a izbjegla najbolje reprezentacije svijeta; Argentinu, Španjolsku, Francusku, Englesku, Brazil, Portugal, Nizozemsku i Belgiju.

