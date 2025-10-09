Izborniče Daliću i vatreni, sretan vam put u Sjevernu Ameriku na Svjetsko prvenstvo!

Niti je izbornik Dalić stoti nastup na klupi Hrvatske proslavio pobjedom, niti je kapetan Modrić u Pragu dočekao stotu pobjedu s Hrvatskom. Jedino vrijedno za Hrvatsku iz ove teške praške bitke zapravo je taj vrijedni bod kojim je naša reprezentacija napravila još jedan korak prema Svjetskom prvenstvu i – ostala neporažena.



Tako smo se na kraju utakmice u Pragu samo nekako kiselo nasmijali, nimalo impresionirani onim što je demonstrirala deveta reprezentacija s Fifine ljestvice, one koja je u prethodna četiri nastupa u skupini postigla 17 pogodaka, a 39. selekciji svijeta, onoj kojoj je, usput rečeno, u Osijeku utrpala pet komada – ostala na mršavih 0:0.