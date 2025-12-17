Cedevita Junior u dramatičnoj završnici upisala i drugi poraz

U susretu 2. kola TOP 16 faze FIBA Europa kupa Cedevita Junior je poražena u Sarajevu od Bosne sa 82-85 upisavši i drugi poraz, dok je BiH sastav ostvario drugu pobjedu.

Utakmica je razriješena 13 sekundi prije kraja susreta kada je Edin Atić pogodio tricu za 83-82, a nakon što su gosti promašili idući napad, Atić je realizirao i dva slobodna bacanja za konačnih 85-82.

Bosna je utakmicu otvorila furiozno. Serijom 15-0 u prvim minutama potpuno je iznenadila protivnika, a prvu četvrtinu završila je sa 10 razlike (30-20). U drugom dijelu Cedevita Junior se vratila u meč i na poluvrijeme je otišla s košem prednosti (39-38).

Treća četvrtina je donijela izjednačenu košarku, pa se u zadnju dionici ušlo sa 66-63 za goste. Cedevita je u zadnjoj dionici imala i +8 (71-63), ali je Bosna serijom 8-0 izjednačila na 71-71.

Uslijedila je prava drama koja je razriješena tek u samoj završnici koševima Atića.

Bosnu su do pobjede predvodili Atić sa 17 koševa, Alfonso Plummer sa 16, te Jarrod West sa 11 koševa. Kod gostiju istaknuli su se Clarense Daniels sa 20 i Mislav Brzoja sa 16 koševa.

U drugom susretu iz ove skupine Reggiana je pobijedila CSM Oradeu sa 90-59.

U redovima talijanskog sastava 11 igrača se upisalo među strijelce, najefikasniji je bio Troy Caupain sa 13 koševa. Kod Rumunja Emmanuel Nzekwesi je zabio 18 koševa.

Na ljestvici vode Reggiana i Bosna sa po dvije pobjede, dok su Cedevita i Oradea bez pobjede.

U trećem kolu, 14. siječnja iduće godine sastaju se Oradea i Cedevita Junior, te Reggiana i Bosna.