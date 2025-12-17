Tko je Dario Šušak? Propali nogometaš krao je s Pink Pantherima, razbijao po Švicarskoj...

Priča o Dariju Šušku, nekada iznimno perspektivnom nogometašu, a danas stalnom gostu rubrika crne kronike, dobila je novi nastavak. Ponovno je uhićen, ovaj put po nalogu USKOK-a koji ga tereti da je organizirao zločinačko udruženje specijalizirano za krađe automobila po Zagrebu. Prema sumnjama istražitelja, Šušak je bio na čelu petočlane skupine koja je od travnja ove godine ukrala najmanje deset vozila, uglavnom marki Ford, Mazda, VW i Renault. Šteta se procjenjuje na više od 160.000 eura, a uhodani modus operandi uključivao je provalnički alat, montiranje lažnih registarskih pločica te krijumčarenje vozila u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju.

Ovo je samo posljednje poglavlje u Šuškovoj bogatoj kriminalnoj karijeri, koja je odavno prešla granice Hrvatske i povezala ga s jednom od najpoznatijih svjetskih kriminalnih organizacija. Naime, Šušak je 2017. godine postao prvi Hrvat pravomoćno osuđen kao član zloglasne bande Pink Panther, međunarodne skupine kradljivaca dragulja odgovorne za pljačke teške više od pola milijarde dolara. Uhićen je godinu ranije u švicarskom St. Gallenu, gdje je s još nekoliko suradnika, prema tvrdnjama tamošnje policije, planirao novu spektakularnu pljačku draguljarnice. Iako se njegov odvjetnik branio tvrdnjom da je Šušak u Švicarsku otišao samo kako bi pronašao posao na građevini, sud mu nije povjerovao. Osuđen je na trinaest mjeseci zatvora te mu je izrečen petogodišnji izgon iz zemlje. Kriminalnih djela i radnji ima još napretek, samo smo malo zagrebali površinu...

Razlog zbog kojeg je ovaj tekst u sportskoj, a ne u nekoj drugoj rubrici jest Šuškova nogometna karijera. Ona i nije bila loša, barem ne u svojim samim počecima. Tamo 2009. godine, u jeku akcije Offside prema Transfermarktu je vrijedio 400 tisuća eura, što je u ono vrijeme bio itekako respektabilan novac. U do danas najvećoj aferi hrvatskog nogometa uhićen je kao petoosumnjičeni. Ranije je igrao na poziciji desnog braniča, a seniorsku karijeru započeo je u Croatiji iz Sesveta, s kojom je izborio i igranje u HNL-u. U elitnom rangu hrvatskog nogometa, tijekom sezona 2008./09. i 2009./10., skupio je 45 nastupa.

– Dario nije sudjelovao u namještanju, na to su ga prisilili HNS i Sesvete. Moj sin je 1. siječnja 2010. tražio raskid ugovora jer nije dobio ni kune do tada. Duguju mu 300.000 kuna. Nije primao mito, nego su oni moje dijete ucjenjivali. Dobro znam kako je to išlo kada je namještena utakmica Zagreb - Sesvete, sve je to zbog duga od 600 tisuća kuna, za što su u klubu pričali da će se riješiti. I riješilo se. Pa desetak sam puta išao i htio razgovarati sa Srebrićem, Markovićem, Mamićem, nitko me nije htio primiti. Zbog ovoga bih se najradije zapalio na Markovu trgu, da vide Vlada i Josipović – kazao je njegov otac Ilija Šušak u intervjuu za Večernji list 2011. godine.

U vrijeme švicarskog uhićenja, Šušak je u Hrvatskoj već bio dobro poznat pravosudnim tijelima. Protiv njega se vodio postupak zbog niza drskih oružanih razbojništava počinjenih tijekom 2012. i 2013. godine u Zagrebu. Djelovao je u sklopu bande u kojoj je ključnu ulogu imao Željko Vrbat, koji je u kriminalnom miljeu slovio za "najbržeg vozača za pljačke" u Hrvatskoj. Zajedno s Vrbatom i još dvojicom supočinitelja, Šuška se teretilo za spektakularnu pljačku poslovnice Splitske banke u Vukovarskoj ulici, iz koje su usred dana odnijeli oko 1,5 milijuna tadašnjih kuna. Na teret su im se stavljali i oružani napad na poštanski kombi, iz kojeg su ukrali vreće s oko 87 tisuća kuna, te presretanje zaštitarskog kombija na Žitnjaku, gdje su pod prijetnjom dugim cijevima oteli novac. Meta im je bila i zlatarnica Glasnović u Dubravi, gdje su otuđili zlato vrijedno gotovo 200 tisuća kuna. Prilikom pretrage njegova stana, policija je tada pronašla i oružje, a nadzorne kamere snimile su ga tijekom izvršenja djela. Dok je jedan od sudionika priznao krivnju, Šušak i Vrbat sve su poricali.