Modrić rekao nešto što je razljutilo susjede: 'Luka, sada si nas razočarao'

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić dobio je još jedno veliko priznanje u impresivnoj karijeri. U četvrtak navečer u Milanu uručen mu je trofej Legenda 2025, na tradicionalnoj godišnjoj ceremoniji talijanskog sportskog dnevnika Gazzetta dello Sport, koja okuplja i nagrađuje najuspješnije sportaše.

Modrić, osvajač Zlatne lopte 2018. godine i šestostruki prvak Europe s Real Madridom, ovoga je ljeta započeo novo poglavlje karijere prelaskom u Milan. Tom je prigodom govorio i o obavezama u dresu reprezentacije, istaknuvši kako mu je glavni cilj dočekati predstojeće Svjetsko prvenstvo potpuno spreman.

Iskusni veznjak tom se prigodom osvrnuo i na situaciju talijanske reprezentacije, koja će plasman na Svjetsko prvenstvo pokušati izboriti kroz dodatne kvalifikacije. Smatra da bi novi izostanak Azzurra s velikog natjecanja bio ozbiljan udarac za svjetski nogomet.

- Baraž je uvijek neizvjestan i težak, ali nadam se da će se Italija uspjeti plasirati. Bilo bi doista tragično da propuste treće Svjetsko prvenstvo zaredom - rekao je Modrić.

A kako piše portal Sportske.ba, njegove su izjave izazvale burne reakcije navijača Bosne i Hercegovine na društvenim mrežama. Naime, upravo bi BiH mogla igrati protiv Italije u finalu kvalifikacijskog turnira, a na Svjetsko prvenstvo će proći samo jedna od četiri momčadi (Italija, BiH, Wales ili Sjeverna Irska).

"Luka, sada si nas razočarao", navode Sportske.ba o Modriću koji je dio karijere proveo u Zrinjskom iz Mostara.