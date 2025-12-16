Naši Portali
ZIMSKI MERCATO

Sprema se senzacionalan transfer: Perišić u klub dovodi suigrača iz hrvatske reprezentacije!

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
16.12.2025.
u 22:32

Hrvatski reprezentativac dosad je upisao 18 nastupa za nacionalnu vrstu, a ove sezone za baskijski klub odigrao je samo šest službenih utakmica te zabilježio jednu asistenciju te mu tamo ne cvatu

Prema pisanju španjolskog portala Fichajes, jedno od imena koje se ozbiljno razmatra u PSV Eindhovenu je Luka Sučić. Hrvatskog reprezentativca, koji trenutačno nosi dres Real Sociedada, navodno je preporučio Ivan Perišić koji smatra da će biti idealna zamjena za Joeya Veermana koji bi mogao preseliti u Fenerbahče. 

- Njegov utjecaj i prisutnost u klubu mogli bi olakšati realizaciju transfera. Perišić dobro poznaje Sučićeve kvalitete i smatra da se on savršeno uklapa u napadački stil igre PSV-a - navodi španjolski izvor, uz procjenu da tržišna vrijednost veznjaka iznosi oko 12 milijuna eura, što je PSV-u prihvatljivo.

Real Sociedad je Sučića doveo iz RB Salzburga za oko deset milijuna eura. Hrvatski reprezentativac dosad je upisao 18 nastupa za nacionalnu vrstu, a ove sezone za baskijski klub odigrao je samo šest službenih utakmica te zabilježio jednu asistenciju te mu tamo ne cvatu.

Hrvati luduju zbog visokih cijena ulaznica za SP oglasili se iz HNS-a: 'Sve razumijemo...'
