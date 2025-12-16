Naši Portali
POPUSTILI PRITISKU

Hrvatski navijači u koordiniranoj akciji odnijeli veliku pobjedu nad Fifom, evo o čemu se radi

Rijeka: Atmosfera na trbinama tijekom susreta Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Marko Lukunic/PIXSELL
Autori: Vecernji.hr , Hina
16.12.2025.
u 23:30

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) u utorak je odgovorila na kritike zbog visokih cijena ulaznica za Svjetsko prvenstvo 2026. uvođenjem nove cjenovne kategorije od 60 dolara, koje će se moći kupiti za sve 104 utakmice, uključujući i finalni dvoboj. Ulaznice iz novostorene cjenovne kategorije za "navijačku razinu" bit će dodijeljene nacionalnim savezima za pojedine utakmice u kojima će nastupiti njihove momčadi. Očekuje se da će ti savezi ulaznice staviti na raspolaganje "vjernim navijačima koji su blisko povezani sa svojim nacionalnim reprezentacijama", navedeno je u službenom priopćenju.

Ovaj potez dolazi nakon što su navijači bili šokirani i bijesni zbog cijena u rasponu od 120 do 265 dolara za utakmice grupne faze, dok je raspon cijena za finalni dvoboj, koji će biti odigran 19. srpnja u East Rutherfordu (New Jersey), od 4185 do 8680 dolara.

Za usporedbu, kad su Sjedinjene Države 1994. bile domaćin Svjetskog prvenstva, cijene ulaznica su se kretale od 25 do 475 dolara. Na posljednjem Svjetskom prvenstvu 2022. u Katru, cijene su bile u rasponu od 70 do 1600 dolara nakon što je bilo poznato koje će reprezentacije igrati u pojedinim utakmicama.

FIFA je primila više od 20 milijuna zahtjeva za ulaznice tijekom onoga što naziva "fazom prodaje slučajnim odabirom", koja je započela prošlog četvrtka, nakon potvrde rasporeda utakmica koje će, osim u SAD-u, biti igrane i u Meksiku te Kanadi. Ova faza prodaje traje do 13. siječnja, a oni koji osvoje pravo na kupnju, bit će o tome obaviješteni u veljači.

- Klub navijača hrvatske reprezentacije Croatian Fans Embassy We Croats CFE MI HRVATI je u koordiniranoj akciji sa FSE-em čija smo punopravna članica USPIO u pritisku na moćnu FIFU koja je objavila radikalno spuštanje cijena za navijače čije su se reprezentacije plasirale na SP.
Ova kvota iznosi 10 % od broja ulaznica koji je svaki Savez dobio za svaku utakmicu do finala !!! Ulaznica iz tog kontigenta bi trebala koštati 60 USD !
Odluko o tome kome se omogućuje kupnja tih ulaznica donosi HNS !
Ipak se vrijedi boriti i naglašavamo da ove ulaznice, kao ni do sada, ne idu Klubu navijača Mi Hrvati nego SVIM hrvatskim navijačima pojedinačno, imenom i prezimenom ( ima ih iz svih Klubova navijača kako reprezentacije tako i HNL klubova ).
Hvala FSE i svim navijačkim udrugama koje su sa nama sudjelovale u ovoj akciji - poručili su iz navijačke udruge Mi Hrvati.

Hrvati luduju zbog visokih cijena ulaznica za SP oglasili se iz HNS-a: 'Sve razumijemo...'
Ključne riječi
SP 2026. FIFA hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni

IS
Ivan.S
23:39 16.12.2025.

Bravo navijači!

