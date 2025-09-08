VIDEO Incident na putu do Maksimira: Auto parkirao na tračnice i blokirao promet, navijači ga podigli...

Uoči utakmice između Hrvatske i Crne Gore na zagrebačkom stadionu Maksimir dogodio se incident. Kako saznajemo od čitatelja Večernjeg lista, između stanica Mašićeva i Jordanovac tramvaj je morao stati jer je dio pruge blokirao osobni automobil parkiran izvan crta previđenog parkirnog mjesta.

Međutim, navijači koji su se tamo našli pokušali su podići zadnji kraj automobila i pomaknuti ga s tračnica. "Na haubi je bio ostavljen broj mobitela", obavještavaju čitatelji uz navod da je vozilo blokiralo prolaz tramvaju.

Navijači pomiču automobil

Okupljeni navijači su raspravljali o pozivanju policije ili pauka. Pri pokušaju da podignu automobil začuo se glasan zvuk i na snimci je vidljivo oštećenje zadnjeg dijela vozila.

Uto je dotrčao vlasnik automobila, stariji muškarac, nastojeći zaustaviti navijače koji su se razišli nakon zvuka pucanja i nastanka oštećenja na zadnjem kraju automobila. Kako je sve izgledalo možete vidjeti na snimci događaja.