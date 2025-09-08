Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 172
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
NEŽELJENA SITUACIJA

VIDEO Incident na putu do Maksimira: Auto parkirao na tračnice i blokirao promet, navijači ga podigli...

Snimio čitatelj
VL
Autor
Martin Bubanović
08.09.2025.
u 20:34

Uoči utakmice dogodio se neželjeni incident koji su obje strane lako mogle izbjeći

Uoči utakmice između Hrvatske i Crne Gore na zagrebačkom stadionu Maksimir dogodio se incident. Kako saznajemo od čitatelja Večernjeg lista, između stanica Mašićeva i Jordanovac tramvaj je morao stati jer je dio pruge blokirao osobni automobil parkiran izvan crta previđenog parkirnog mjesta.

Međutim, navijači koji su se tamo našli pokušali su podići zadnji kraj automobila i pomaknuti ga s tračnica. "Na haubi je bio ostavljen broj mobitela", obavještavaju čitatelji uz navod da je vozilo blokiralo prolaz tramvaju.

Navijači pomiču automobil

Okupljeni navijači su raspravljali o pozivanju policije ili pauka. Pri pokušaju da podignu automobil začuo se glasan zvuk i na snimci je vidljivo oštećenje zadnjeg dijela vozila.

Uto je dotrčao vlasnik automobila, stariji muškarac, nastojeći zaustaviti navijače koji su se razišli nakon zvuka pucanja i nastanka oštećenja na zadnjem kraju automobila. Kako je sve izgledalo možete vidjeti na snimci događaja.

FOTO Dobro raspoloženi vatreni trenirali uoči okršaja sa susjedima: Daliću se vratio važan igrač
1/32
Ključne riječi
Vatreni Navijači Reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još