NA KRAJU SEZONE

Verstappen izabran za vozača godine u Formuli 1

Abu Dhabi Grand Prix
AMR ALFIKY/REUTERS
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
30.12.2025.
u 23:52

Nizozemac Max Verstappen izabran je za vozača godine u Formuli 1, unatoč tome što nije osvojio svjetsko prvenstvo

Bilo je to osmo izdanje izbora za Vozača godine u kojem su glasovali sami vozači, a Verstappen je slavio petu godinu zaredom.

Bodovi su se dijelili na temelju trenutnog sustava bodova F1, pri čemu je najbolji vozač na svakoj listi osvojio 25 bodova, a vozač na 10. mjestu osvojio je jedan bod.

Pilot Red Bulla je pobijedio ispred svjetskog prvaka Landa Norrisa u McLarenu, dok je treći bio George Russell iz Mercedesa.

Prvi put od početka ankete 2018. godine u TOP 10 nije uspio ući Britanac Lewis Hamilton (Ferrari).

U izboru je sudjelovalo 16 vozača, dok Hamilton, Nico Hulkenberg, Lance Stroll i Yuki Tsunoda nisu glasovali.
FILE PHOTO: Mexico Grand Prix
Video sadržaj
2
NADA RED BULLA

Tko je najnoviji vozač u Formuli 1? Otac je iz Švedske, majka iz Indije, a on Britanac

Netom završenu sezonu u Formuli 2 završio je na šestom mjestu, ali je bio jedan od najkontinuiranijih vozača tijekom cijele sezone. U gotovo svakoj utrci je završavao je među deset najboljih, a ostvario je pet plasmana na postolje, od čega tri pobjede. Ta stabilnost donijela mu je mjesto u momčadi Racing Bulls (mlađi brat Red Bulla) za iduću sezonu Formule 1 pored Novozelanđanina Liama Lawsona

