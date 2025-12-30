Verstappen izabran za vozača godine u Formuli 1

Bilo je to osmo izdanje izbora za Vozača godine u kojem su glasovali sami vozači, a Verstappen je slavio petu godinu zaredom.
Bodovi su se dijelili na temelju trenutnog sustava bodova F1, pri čemu je najbolji vozač na svakoj listi osvojio 25 bodova, a vozač na 10. mjestu osvojio je jedan bod.
Pilot Red Bulla je pobijedio ispred svjetskog prvaka Landa Norrisa u McLarenu, dok je treći bio George Russell iz Mercedesa.
Prvi put od početka ankete 2018. godine u TOP 10 nije uspio ući Britanac Lewis Hamilton (Ferrari).
U izboru je sudjelovalo 16 vozača, dok Hamilton, Nico Hulkenberg, Lance Stroll i Yuki Tsunoda nisu glasovali.
