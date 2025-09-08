Klub i HNS čestitali rođendan Luki Sučiću, a navijači uputili kritiku Daliću. Evo što pišu

Luka Sučić danas puni 23 godine. Njegov klub Real Sociedad, u koji je stigao u kolovozu prošle godine, uputio mu je rođendansku čestitku na društvenim mrežama. Objavili su dvije fotografije. Na jednoj je mali Luka u dresu Hajduka, a na drugoj odrasli Sučić u dresu španjolskog prvoligaša. Uz objavu stoji poruka: "Sretan rođendan, Luka."

Rođendan mu je čestitao i Hrvatski nogometni savez. Međutim, hrvatski veznjak trenutačno nije dio reprezentacije jer ga izbornik Zlatko Dalić nije pozvao za utakmice protiv Farskih otoka (0:1) i Crne Gore (danas u 20:45). Razlog je što je Sučić tijekom prethodnog okupljanja reprezentacije propustio nastupe kako bi prisustvovao sestrinom vjenčanju. Dalić je kasnije objasnio svoju praksu, obrazlažući odluku željom da okupi igrače koji su spremni sve druge osobne obaveze, osim onih koje ne mogu biti odgođene, prilagode reprezentativnom rasporedu.

Dalićeva odluka izazvala je kontroverze, pa su i ispod HNS-ove čestitke stigli brojni komentari: "Što kaže Dalić, jel smije slavit rođendan"; "Sretan rođendan, Luka, pitaj Dalića smiješ li slaviti svoj rođendan"; "Tebi je mjesto u reprezentaciji, uvijek nam dobro došao, ti si hrvatska budućnost."

Sučić je rođen u Linzu, a seniorsku karijeru započeo je u RB Salzburgu, za koji je odigrao 128 utakmica, postigao 18 pogodaka i upisao 19 asistencija. Real Sociedad ga je 2024. doveo za 10 milijuna eura. U dresu baskijskog kluba do sada je nastupio 42 puta, postigao tri gola i dodao dvije asistencije.Za hrvatsku reprezentaciju upisao je 17 nastupa, a prema Transfermarktu vrijedi 15 milijuna eura.