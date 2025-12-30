Naši Portali
PREMIER LIGA

Arsenal demolirao Aston Villu u derbiju, novi kiks Chelseaja, United neobjašnjivo posrnuo

Premier League - Arsenal v Aston Villa
Peter Cziborra/REUTERS
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
30.12.2025.
u 23:21

U derbiju 19. kola engleskog nogometnog prvenstva Arsenal je pobijedio Aston Villu sa 4-1 učvrstivši se na vrhu ljestvice

Nakon izjednačenog prvog poluvremena, "Topnici" su razriješili pitanje pobjednika u prvih 15 minuta nastavka postigavši tri gola. Arsenal je poveo u 48. minuti golom Gabriela nakon ubačaja iz kornera. Na 2-0 je povećao Martin Zubimendi četiri minute kasnije nakon sjajnog proigravanja Martina Odegaarda, a u 69. minuti je Leandro Trossard pogodio za 3-0 s ruba kaznenog prostora. Sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješio je Gabriel Jesus sjajnim golom sa 18 metara u 78. minuti. Villa je ublažila poraz u četvrtoj minuti nadoknade golom Olliea Watkinsa.

Manchester United je još jednom razočarao svoje navijače odigravši tek 1-1 protiv "fenjeraša" Wolverhamptona koji je osvojio tek treći bod ove sezone. United je poveo u 27. minuti golom Joshue Zirkzeea, a izjednačio je Ladislav Krejci u 45. minuti. United je u sudačkoj nadoknadi utakmice još jednom zatresao suparničku mrežu, ali je pogodak Patricka Dorgua poništen zbog zaleđa.

Chelsea i Bournemouth su odigrali 2-2, a sva četiri gola pala su u prvih pola sata susreta. Bournemouthu je trebalo šest minuta da šokira Chelsea kada je David Brooks zabio vodeći gol. Cole Palmer je izjednačio s bijele točke u 15. minuti, a Enzo Fernandez je okrenuo rezultat u 23. minuti. Ipak, samo četiri minute kasnije Justin Kluivert je izjednačio za goste. Londonski sastav je ovim rezultatom produžio krizu, u posljednjih sedam ligaških susreta "Bluesi" su ostvarili samo jednu pobjedu.

Identičnim rezultatom završio je susret između West Hama i Brightona. Za domaćine su strijelci bili Jarrod Bowen (10) i Lucas ​Paqueta (45+4-11m), a za goste Danny Welbeck (32-11m) i Joel Veltman (61). Welbeck je imao priliku zabiti s bijele točke i u 36. minuti, no pogodio je prečku.

Newcastle United je na gostovanju porazio Burnley sa 3-1, a gostujuće bodove dohvatio je i Everton 2-0 pobjedom protiv Nottingham Foresta.

U srijedu nema utakmica, a kolo se završava prvog dana siječnja kada će igrati Crystal Palace - Fulham, Liverpool - Leeds United, Brentford - Tottenham, te Sunderland - Manchester City.

Arsenal sada vodi sa 45 bodova, Manchester City ima pet bodova manje, ali i susret manje, dok je Aston Villa treća sa 39 bodova.
Arsenal Chelsea Manchester United Premier league

