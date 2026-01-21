VIDEO Hrvatski izbornik derao se na suparničkog igrača i psovao ga, svašta mu je izgovorio

U susretu posljednjeg, trećeg kola E skupine Europskog prvenstva rukometaša, hrvatska reprezentacija je u Malmou u dvoboju za prvo mjesto izgubila od Švedske sa 25-33 (13-17) i u drugi krug neće prenijeti niti jedan bod.

Obje reprezentacije su i prije zadnjeg kola osigurale prolaz, a u međusobnom srazu razriješile su pitanje pobjednika skupine i tko će prenijeti dva boda. Šveđani su uvjerljivo slavili sa 33-25 zaključivši natjecanje u skupini s tri pobjede, dok je Hrvatska na skoru 2-1.

Domaćine su do trijumfa predvodili Eric Johansson i Nikola Roganović sa po pet golova, dok su Felix Claar i Albin Lagergren dodali po četiri gola. Švedski vratari Andreas Palicka i Mikael Appelgren su imali ukupno 14 obrana.

U hrvatskim redovima najefikasniji su bili Zvonimir Srna sa sedam, Filip Glavaš sa četiri i Zlatko Ragužan s tri gola. Dominik Kuzmanović je sakupio osam, a Matej Mandić četiri obrane.

Hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson bio je jako bijesan zbog loše igre hrvatske reprezentacije protiv Švedske. Naljutili su ga i Šveđani udaranjem Šimića laktom. Suci su pogledali snimku i dali isključenje švedskom igraču, a Sigurdsson je ljutito vikao Šveđaninu: 'F*ck off, elbow'. Video možete pogledati OVDJE.