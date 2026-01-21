Naši Portali
KOMENTAR

Ovo je najbolji dokaz koliko smo bili ranjivi i blizu katastrofe. Jedna stvar postala je bolno jasna

Susret Švedske i Hrvatske u prvom krugu EHF Europskog prvenstva
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
21.01.2026.
u 22:23

Od prve minute bilo je jasno – energije nema. Napadi su bili teški, spori i bez ideje, a svaki pogodak morao se doslovno iskopati. Da nije bilo Srninih individualnih rješenja i nekoliko njegovih lijepih pogodaka, teško je reći bismo li uopće ostali u rezultatskom priključku

Nakon dvije pobjede došlo je ono što se u sportu uvijek čeka iza ugla – prizemljenje. Prvi poraz na Europskom prvenstvu bio je bolan, ali, budimo pošteni, potpuno zaslužen. Švedska nas je pobijedila 33:25 i pritom ni u jednom trenutku nije ostavila dojam da bi ishod mogao biti drukčiji. Razlika na semaforu možda i nije brutalna koliko je bio odnos snaga na terenu.

Da u prvom poluvremenu nije bilo Dominika Kuzmanovića, već bismo na odmoru gledali dvoznamenkasti minus. Sedam njegovih obrana u prvih 30 minuta, uz 17 primljenih pogodaka, najbolji su dokaz koliko smo bili ranjivi. I koliko nas je golman spašavao od rezultatske katastrofe.

