Ovo je najbolji dokaz koliko smo bili ranjivi i blizu katastrofe. Jedna stvar postala je bolno jasna

Nakon dvije pobjede došlo je ono što se u sportu uvijek čeka iza ugla – prizemljenje. Prvi poraz na Europskom prvenstvu bio je bolan, ali, budimo pošteni, potpuno zaslužen. Švedska nas je pobijedila 33:25 i pritom ni u jednom trenutku nije ostavila dojam da bi ishod mogao biti drukčiji. Razlika na semaforu možda i nije brutalna koliko je bio odnos snaga na terenu.



Da u prvom poluvremenu nije bilo Dominika Kuzmanovića, već bismo na odmoru gledali dvoznamenkasti minus. Sedam njegovih obrana u prvih 30 minuta, uz 17 primljenih pogodaka, najbolji su dokaz koliko smo bili ranjivi. I koliko nas je golman spašavao od rezultatske katastrofe.