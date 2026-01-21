Naši Portali
NEHUMAN RITAM

Hrvatski reprezentativac udario po EHF-u: Nehumano je to što su nam napravili

Zagreb: Prijateljska utakmica uoči EHF Europskog prvenstva, Hrvatska - Njemačka
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
21.01.2026.
u 21:53

Odmora nema puno, a mala je utjeha da Hrvatska ne mora putovati te ostaju u Malmöu. Međutim, ritam utakmica nije normalan, igra se još 25. siječnja (nedjelja), pa onda 27. i 28. siječnja (utorak i srijeda)

Hrvatska rukometna reprezentacija još je ranije izborila plasman u drugi krug Eura u kojem će startati bez bodova. Naše rukometaše u drugom krugu natjecanja na EP-u čekaju utakmice protiv Islanda, Slovenije, Švicarske i Mađarske, a prva je na rasporedu već u petak 23. siječnja.

Odmora nema puno, a mala je utjeha da Hrvatska ne mora putovati te ostaju u Malmöu. Međutim, ritam utakmica nije normalan, igra se još 25. siječnja (nedjelja), pa onda 27. i 28. siječnja (utorak i srijeda).

- EHF je stavio četiri utakmice u šest dana u drugom krugu, to nije humano - rekao je Maraš u razgovoru za RTL, a s njim će se sasvim sigurno složiti i svi ostali sudionici. 

Ako ne znaš šta je bilo' unatoč zabrani se pjevala u Švedskoj
