Hrvatski reprezentativac udario po EHF-u: Nehumano je to što su nam napravili

Hrvatska rukometna reprezentacija još je ranije izborila plasman u drugi krug Eura u kojem će startati bez bodova. Naše rukometaše u drugom krugu natjecanja na EP-u čekaju utakmice protiv Islanda, Slovenije, Švicarske i Mađarske, a prva je na rasporedu već u petak 23. siječnja.

Odmora nema puno, a mala je utjeha da Hrvatska ne mora putovati te ostaju u Malmöu. Međutim, ritam utakmica nije normalan, igra se još 25. siječnja (nedjelja), pa onda 27. i 28. siječnja (utorak i srijeda).

- EHF je stavio četiri utakmice u šest dana u drugom krugu, to nije humano - rekao je Maraš u razgovoru za RTL, a s njim će se sasvim sigurno složiti i svi ostali sudionici.