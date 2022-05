VIDEO Hrvatski automobilski as na Večernji TV: Ne bih bio suvozač jer vozači su luđaci!

WRC Croatia Rally završio je prije desetak dana, a mi smo u Večernjakov studio u goste pozvali jednog od najboljih i najpoznatijih vozača relija u Hrvatskoj Viliama Prodana (36). On je sa svojim suvozačem Zoranom Raštegorcem u Renault Cliju završio ukupno 41., bili su njih dvojica četvrta najbolje plasirana hrvatska posada.

Volio bih odvoziti WRC sezonu

– Iza nas su bila tri-četiri mjeseca priprema, a na utrci nas je čekalo puno različitih vremenskih uvjeta. Taj nastup bio je više neko preživljavanje nego natjecanje, utrkivanje. Napola smo zadovoljni – kaže nam Viliam koji ima WRC iskustva.

– Prošle godine vozio sam Monte Carlo i utrku u Hrvatskoj, ali puno sam vozio i po Europi te mogu reći da je ovo što Hrvatska radi jako dobro. Što se tiče WRC-a, u Monte Carlu je tada bila korona, nije bilo publike pa je teško usporediti s našom utrkom. No vozači su zadovoljni. Neuville mi je rekao da nije znao kamo dolazi prošle godine, ali sada je oduševljen. Ovaj naš asfalt mu je famozan, veseli se povratku, veseli ga publika, žar, entuzijazam.

No vratimo se na Viliama koji nije iz relijaške obitelji, igrao je nogomet, a onda je loptu zamijenio volanom. Zašto?

– Rodom sam iz Buzeta, a tamo je automobilizam u zraku jer ondje se održava brdska utrka za Prvenstvo Europe. Kao klinci uvijek smo je gledali, živjeli smo za taj vikend. Ja sam igrao nogomet za Buzet, bio sam golman, imao sam poziv od Pule da dođem na probu, no trebalo je promijeniti sredinu zbog toga i nije mi se to dalo. S 18 godina otišao sam u reli i već 16 godina vozim.

Mnogi misle da je lako biti vozač relija, no najbolji imaju osobne i mentalne trenere, nutricioniste... Pitamo ga kako se on priprema i koliko je to skupo.

– Reli iziskuje i fizičke i psihičke treninge, odricanja i financijska sredstva. Imam sreću da sam prezenter Ine, oni stoje iza mene, a lakše je sa sponzorima. U reliju nije stvar u tome da samo sjedneš i voziš, trkaći auto je stroj. Nakon pet kilometara dosta ti je u njemu ako nisi spreman, a na prehranu se striktno pazi 15 dana prije natjecanja.

Što je uopće potrebno da bi netko krenuo u reli?

– Najprije se treba biti član nekog autokluba, onda se od Saveza traži licenca za određenu disciplinu, zatim slijedi liječnički pregled. Potrebna je i oprema (kaciga, odijelo... stoje oko 3000 eura, op. a.) pa automobil, a u reliju ti treba i suvozač. Reli je najkompleksniji i on dolazi na red nakon manjih disciplina kartinga, slaloma... Npr., Modrić je prvo igrao za Zadar pa druge klubove, a tek onda za Real Madrid.

Prodan je vozio brdske utrke, domaća prvenstva u reliju, pa i WRC. Ima samo jednu želju.

– Volio bih jednom odraditi cijelu sezonu WRC-a, a za to treba jako velika podrška.

Ono što ne bi volio jest biti suvozač.

– Jednom u životu bio sam suvozač, tri kilometara na testu jednom kolegi i nikada više. Strah me, pa to su luđaci. Da netko vozi kako ja čitam pa da idem 180 km/h kroz drvorede i čekam zadnji metar da frajer zakoči, hvala, ne – govori nam kroz smijeh.

Ceremonijalni start WRC Croatia Rally 2021. kod Naconalne i sveucilisne knjiznice. Viliam Prodan, Zoran Rastegorac

On sa Zoranom surađuje već sedam godina. Koliko je teško pronaći dobrog suvozača?

– Teško je naći nekog tko to radi iz ljubavi. Trebaš kliknuti s tim čovjekom jer na utrci si sedam dana s njim, kao da ste u braku.

Pitali smo ga i koliko je najbrže vozio i pamti li neke nezgode.

– U reliju su brzine do 200 km/h, a od nesreća pamtim dvije. U Kumrovcu sam, mislim da 2012., loše doskočio i završili smo u drvetu. Auto je imao totalku, nama nije bilo ništa. Bio je to šok, razmišljali smo da nam to ne treba u životu, ali vratili smo se i te godine postali državni prvaci. Koju godinu kasnije u Poreču smo izletjeli sa 170 km/h, prošli smo cilj, pokupili znakove, zidić, ružno je izgledalo.

Slijedi Rally Opatija

Podršku u svemu tome ima od supruge Ivane, ali i roditelja koji ga i danas guraju. Relijem se misli baviti do barem 50. godine i adrenalina mu u trkaćem autu neće nedostajati, no zanima nas što vozi kada je u civilu.

– Vozim limuzinu, lagano, da ne čujem rupe na cesti. Ništa sportski. Na utrkama se ispušem.

Svjestan je da reli u Hrvatskoj nije prepoznat, no WRC to možda promijeni.

– Zbog WRC-a je prepoznatljiviji, ali trebao bi se Savez pobrinuti da to i inače bolje izgleda. Mladi to vole, pa na WRC-u je 80.000 ljudi bilo na brzincu!

Ono što relijašima slijedi jest Rally Opatija ovog vikenda, na kojem će nastupiti 68 posada, među njima i ona Prodan/Raštegorac.

– To mi je jedan od dražih relija, pobijedio sam tamo jednom, leži mi ta podloga. To je druga postaja državnog prvenstva. Nadam se najboljem – zaključio je Viliam čiji cijeli intervju možete pogledati na svim Večernjakovim digitalnim platformama.