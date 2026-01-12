VIDEO Djeca se potukla na nogometnoj utakmici, ima ozlijeđenih, tukle se i majke igrača?!

Ono što je trebala biti uobičajena subotnja utakmica Četvrte andaluzijske juniorske lige između momčadi Güejar Sierre i Arenas de Armille pretvorilo se u scenu potpunog kaosa i nasilja koje je šokiralo španjolsku javnost. Utakmica, odigrana na stadionu El Calar u Güejar Sierri pokraj Granade, prekinuta je u 36. minuti nakon što je naguravanje između dvojice igrača preraslo u masovnu tučnjavu u koju su se uključili gotovo svi na terenu, ali i izvan njega. Incident je započeo bezazlenim verbalnim sukobom koji je brzo eskalirao u fizički obračun, bacivši tamnu mrlju na sport koji bi trebao promovirati zajedništvo i fair play.

Una de las lacras del fútbol base es el comportamiento de los familiares en las gradas.



En el Güejar Sierra vs Arenas de Armilla, tras la pelea entre jugadores, aparecieron los padres para hacer mas lamentable el episodio.



🎞️ @rmarcagranada pic.twitter.com/vmwNW910Ak — GRADA B pro (@GradaBpro) January 12, 2026

Eskalacija je dosegnula vrhunac kada je kapetan domaće momčadi, Antonio Balderas, divljački nasrnuo na suparničkog igrača koji je bespomoćno ležao na tlu. Prema izvještajima i snimkama koje je objavio Radio Marca Granada, Balderas je igrača Arenas de Armille prvo udario nogom u leđa, a zatim i šakom dok se pokušavao pridići. Napadnutom mladiću, koji je zadobio ozljede leđa, vrata i glave, pomoć je pružena u medicinskom centru. Njegov klub, Arenas de Armilla, kasnije je izjavio kako se nije radilo o tučnjavi, već o ciljanoj i brutalnoj agresiji na njihovog igrača, naglasivši kako će tražiti najstrože moguće sankcije.

La familia del juvenil del Arenas denuncia la agresión del Güéjar Sierra ante la Guardia Civil



El joven de 16 años agredido se recupera de diversos «traumatismos» causados en la tangana, según recoge el informe médicohttps://t.co/pxhZDAiEFu



✍ Informa @AngelMengibar — ideal_granada (@ideal_granada) January 12, 2026

Nasilje se ubrzo prelilo s terena na tribine, a zatim i natrag. Naime, u opći metež uključili su se i navijači, među kojima su prednjačili roditelji mladih nogometaša. Prema pisanju španjolskih medija, majka napadnutog dječaka utrčala je na teren kako bi ga obranila, što je izazvalo reakciju majke agresora koja je također krenula u obračun. Situacija je postala potpuno bizarna kada su se i drugi roditelji i članovi stručnog stožera pridružili kaosu, uzajamno se vrijeđajući i prijeteći, dok su igrači pokušavali smiriti uzavrele strasti.

Sudac je u 36. minuti bio primoran prekinuti susret, a u svom je izvještaju podijelio dva crvena kartona. Jedan je, očekivano, dobio kapetan Balderas, no bizarno je da je isključen i napadnuti igrač Arenasa. Njemu je karton pokazan jer je, u odvojenom incidentu, uhvatio navijačicu koja mu se približavala s namjerom sukoba i bacio je na tlo. Ubrzo je na stadion stigla i Civilna garda (Guardia Civil), no nakon procjene situacije, policajci su obavijestili suca da ne mogu jamčiti sigurnost svima prisutnima, nakon čega je utakmica i službeno otkazana. Kraljevski andaluzijski nogometni savez (RFAF) pokrenuo je istragu i proučit će izvještaj suca kako bi odredio sankcije za sve