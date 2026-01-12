Naši Portali
NASTAO JE KAOS

VIDEO Djeca se potukla na nogometnoj utakmici, ima ozlijeđenih, tukle se i majke igrača?!

screenshot X
Autor
Patrik Mršnik
12.01.2026.
u 18:58

Nevjerojatni prizori nasilja stižu iz niže španjolske nogometne lige gdje je utakmica juniora prekinuta zbog masovne tučnjave. U kaosu su sudjelovali igrači, treneri, ali i roditelji, a sve je morala prekinuti Civilna garda

Ono što je trebala biti uobičajena subotnja utakmica Četvrte andaluzijske juniorske lige između momčadi Güejar Sierre i Arenas de Armille pretvorilo se u scenu potpunog kaosa i nasilja koje je šokiralo španjolsku javnost. Utakmica, odigrana na stadionu El Calar u Güejar Sierri pokraj Granade, prekinuta je u 36. minuti nakon što je naguravanje između dvojice igrača preraslo u masovnu tučnjavu u koju su se uključili gotovo svi na terenu, ali i izvan njega. Incident je započeo bezazlenim verbalnim sukobom koji je brzo eskalirao u fizički obračun, bacivši tamnu mrlju na sport koji bi trebao promovirati zajedništvo i fair play.

Eskalacija je dosegnula vrhunac kada je kapetan domaće momčadi, Antonio Balderas, divljački nasrnuo na suparničkog igrača koji je bespomoćno ležao na tlu. Prema izvještajima i snimkama koje je objavio Radio Marca Granada, Balderas je igrača Arenas de Armille prvo udario nogom u leđa, a zatim i šakom dok se pokušavao pridići. Napadnutom mladiću, koji je zadobio ozljede leđa, vrata i glave, pomoć je pružena u medicinskom centru. Njegov klub, Arenas de Armilla, kasnije je izjavio kako se nije radilo o tučnjavi, već o ciljanoj i brutalnoj agresiji na njihovog igrača, naglasivši kako će tražiti najstrože moguće sankcije.

Nasilje se ubrzo prelilo s terena na tribine, a zatim i natrag. Naime, u opći metež uključili su se i navijači, među kojima su prednjačili roditelji mladih nogometaša. Prema pisanju španjolskih medija, majka napadnutog dječaka utrčala je na teren kako bi ga obranila, što je izazvalo reakciju majke agresora koja je također krenula u obračun. Situacija je postala potpuno bizarna kada su se i drugi roditelji i članovi stručnog stožera pridružili kaosu, uzajamno se vrijeđajući i prijeteći, dok su igrači pokušavali smiriti uzavrele strasti.

Sudac je u 36. minuti bio primoran prekinuti susret, a u svom je izvještaju podijelio dva crvena kartona. Jedan je, očekivano, dobio kapetan Balderas, no bizarno je da je isključen i napadnuti igrač Arenasa. Njemu je karton pokazan jer je, u odvojenom incidentu, uhvatio navijačicu koja mu se približavala s namjerom sukoba i bacio je na tlo. Ubrzo je na stadion stigla i Civilna garda (Guardia Civil), no nakon procjene situacije, policajci su obavijestili suca da ne mogu jamčiti sigurnost svima prisutnima, nakon čega je utakmica i službeno otkazana. Kraljevski andaluzijski nogometni savez (RFAF) pokrenuo je istragu i proučit će izvještaj suca kako bi odredio sankcije za sve
