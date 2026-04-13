Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 120
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NJEGOV PRIJATELJ IZGUBIO

VIDEO Trump ostao bez komentara: Ovako je reagirao kada su ga pitali o Orbánu

U.S. President Donald Trump arrives on the South Lawn of the White House in Washington
Foto: Annabelle Gordon/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
13.04.2026.
u 13:19

Donald Trump je uoči izbora otvoreno govorio kako podržava Viktora Orbána te je pozivao Mađare da glasaju za njega

Prije izbora nazivao ga je istinski jakim i moćnim vođom te velikim prijateljem, a sada šuti. Američki čelnik Donald Trump jedan je od rijetkih čelnika koji se još nisu oglasili o ishodu izbora u Mađarskoj, na kojima je aktualni premijer Viktor Orbán izgubio. Naime, oporbena Tisza Pétera Magyara premoćno je pobijedila te osvojila 138 mandata, odnosno 69,35 posto. Nakon što su gotovi svi glasovi prebrojani, novinari su američkog predsjednika upitali da ih komentira, no on ih je samo ignoriraju. Na društvenim mrežama dijele se i snimke njegovih reakcija. 

Trump je uoči izbora otvoreno govorio kako podržava Orbána te je pozivao Mađare da glasaju za njega. Primjerice, krajem ožujka je objavio: "Radujem se nastavku bliskog rada s njim kako bi obje naše zemlje mogle dodatno napredovati na ovom izvanrednom putu prema uspjehu i suradnji. Bilo mi je drago što sam 2022. godine podržao Viktora za ponovni izbor, i čast mi je to učiniti ponovno. Dan izbora je 12. travnja 2026. Mađarska: izađi i glasaj za Viktora Orbána. On je istinski prijatelj, borac i pobjednik, i ima moju potpunu podršku za ponovni izbor na mjesto premijera Mađarske – Viktor Orbán nikada neće iznevjeriti veliki narod Mađarske. Ja sam s njim do kraja!"

Nekoliko dana prije samih izbora, potpredsjednik SAD-a JD Vance stigao je u Mađarsku kako bi dodatno pokazao da američka administracija podupire aktualnog premijera. Taj posjet nije dobro "sjeo" Orbánovom protivniku Magyaru. On je, povodom posjeta američkog potpredsjednika Budimpešti, izdao oštru objavu: "Nijedna strana zemlja ne smije se miješati u mađarske izbore. Ovo je naša zemlja. Mađarska povijest ne piše se u Washingtonu, Moskvi ili Bruxellesu - ona se piše na mađarskim ulicama i trgovima. Još samo pet dana!"
FOTO Tuga na licu čovjeka koji nakon 16 godina odlazi s vlasti: Orbán izgledao kao da će zaplakati
Ključne riječi
izbori u Mađarskoj Mađarska SAD Viktor Orban Donald Trump

Komentara 3

Pogledaj Sve
KI
kimi
13:25 13.04.2026.

Zanimljivo da je Orban jedinstven primerak koga su istovremeno podržavali i Tramp i Putin. Znači stvarno nije imao šanse...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!