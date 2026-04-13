VIDEO Trump ostao bez komentara: Ovako je reagirao kada su ga pitali o Orbánu

Prije izbora nazivao ga je istinski jakim i moćnim vođom te velikim prijateljem, a sada šuti. Američki čelnik Donald Trump jedan je od rijetkih čelnika koji se još nisu oglasili o ishodu izbora u Mađarskoj, na kojima je aktualni premijer Viktor Orbán izgubio. Naime, oporbena Tisza Pétera Magyara premoćno je pobijedila te osvojila 138 mandata, odnosno 69,35 posto. Nakon što su gotovi svi glasovi prebrojani, novinari su američkog predsjednika upitali da ih komentira, no on ih je samo ignoriraju. Na društvenim mrežama dijele se i snimke njegovih reakcija.

Trump walks away when asked about Viktor Orbán’s landslide defeat in Hungary’s elections.



Trump sent JD Vance to campaign for Orbán last week in Hungary.



A massive humiliation for the entire Trump White House. pic.twitter.com/X4VtYFvEWA — Really American 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) April 13, 2026

Trump je uoči izbora otvoreno govorio kako podržava Orbána te je pozivao Mađare da glasaju za njega. Primjerice, krajem ožujka je objavio: "Radujem se nastavku bliskog rada s njim kako bi obje naše zemlje mogle dodatno napredovati na ovom izvanrednom putu prema uspjehu i suradnji. Bilo mi je drago što sam 2022. godine podržao Viktora za ponovni izbor, i čast mi je to učiniti ponovno. Dan izbora je 12. travnja 2026. Mađarska: izađi i glasaj za Viktora Orbána. On je istinski prijatelj, borac i pobjednik, i ima moju potpunu podršku za ponovni izbor na mjesto premijera Mađarske – Viktor Orbán nikada neće iznevjeriti veliki narod Mađarske. Ja sam s njim do kraja!"

Nekoliko dana prije samih izbora, potpredsjednik SAD-a JD Vance stigao je u Mađarsku kako bi dodatno pokazao da američka administracija podupire aktualnog premijera. Taj posjet nije dobro "sjeo" Orbánovom protivniku Magyaru. On je, povodom posjeta američkog potpredsjednika Budimpešti, izdao oštru objavu: "Nijedna strana zemlja ne smije se miješati u mađarske izbore. Ovo je naša zemlja. Mađarska povijest ne piše se u Washingtonu, Moskvi ili Bruxellesu - ona se piše na mađarskim ulicama i trgovima. Još samo pet dana!"