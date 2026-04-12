Vance: Dogovor nije postignut, američko izaslanstvo vraća se kući; Stigla i reakcija Irana

Izrael i Libanon započinju pregovore u utorak u SAD-u

7:19 – Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova izjavio je da neslaganja oko „dva ili tri ključna pitanja” spriječila postizanje dogovora sa Sjedinjenim Američkim Državama u Islamabadu. Esmaeil Baqaei rekao je u za državnu televiziju IRIB da su dvije strane ipak postigle suglasnost o nekim pitanjima, ali je dodao da postoji „razlika u stavovima” oko drugih tema. Američki potpredsjednik JD Vance ranije je istaknuo da je nedostatak čvrste obveze Teherana da odustane od nuklearnog oružja jedno od ključnih pitanja. Iako su iranski državni mediji izvijestili da Teheran trenutačno nema planove za novi krug pregovora, Baqaei je u intervjuu zauzeo manje odlučan ton, rekavši da „diplomacija nikada ne završava".

"Nije trebalo očekivati da možemo postići dogovor u jednoj rundi pregovora. Mislim da nitko nije imao takvo očekivanje”, rekao je. Baqaei je dodao da je uvjeren kako će Iran ostati u kontaktu s Pakistanom, posrednikom u pregovorima, kao i s „drugim prijateljima u regiji”, iako nije rekao planira li Teheran nastaviti razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, piše CNN.

7:07 – Pakistan će nastaviti posredovati između Irana i Sjedinjenih Američkih Država nakon što su maratonski pregovori u Islamabadu završili bez dogovora, izjavio je u nedjelju pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar.

7:00 – Iran trenutačno nema „nikakav plan za sljedeći krug pregovora”, izvijestila je iranska državna novinska agencija Fars, pozivajući se na izvor blizak pregovaračkom timu u nedjelju. „Iran ne žuri, i dok Sjedinjene Američke Države ne pristanu na razuman dogovor, neće biti promjena u statusu Hormuškog tjesnaca”, prenosi Fars izjavu tog izvora.

Maratonski razgovori između dviju strana tijekom noći u Islamabadu nisu uspjeli postići dogovor o okončanju rata. Potpredsjednik SAD-a JD Vance rekao je da je ishod „loša vijest” za Iran, dok je bivši iranski potpredsjednik Ataollah Mohajerani rekao za Fars da je „još lošija vijest za Sjedinjene Države”. „SAD je predložio pregovore, organizirao posrednika i pristao na deset iranskih uvjeta za razgovore, ali je pokušao za pregovaračkim stolom postići ono što nije uspio ostvariti na bojištu”, rekao je Mohajerani. Iranska delegacija napustila je Islamabad oko ponoći po istočnoameričkom vremenu (ET), izvijestili su državni mediji.

6:50 – Američki potpredsjednik J. D. Vance izjavio je danas da njegov pregovarački tim napušta Pakistan nakon što ni nakon 21 sata pregovora nije postignut dogovor s Iranom. Vance je kazao da se američki pregovarači vraćaju kući jer Iran nije pristao na američke uvjete, uključujući obvezu da neće razvijati nuklearno oružje.

"Loša vijest je da nismo postigli dogovor i mislim da je ta vijest mnogo lošija za Iran nego za Sjedinjene Države“, rekao je Vance „Dakle, vraćamo se bez postignutog dogovora. Vrlo smo jasno dali do znanja koje su naše crvene linije.“ Vance je rekao da je tijekom pregovora nekoliko puta razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

"Mi jednostavno moramo vidjeti predanost Irana da neće razvijati nuklearno oružje i alate koji bi mu omogućili da takvo oružje brzo razvije", rekao je Vance na kratkoj tiskovnoj konferenciji u Islamabadu. "To je naš temeljni zahtjev". Američki potpredsjednik je napomeno da je iranski nuklearni program „uništen“, ali je naglasio da je "potrebna temeljna predanost" Teherana da takvo oružje neće razvijati u budućnosti. "To još nismo vidjeli. Nadamo se da hoćemo.“ Vance je time sugerirao, piše CNN, da je iranski nuklearni program najveći problem u pregovorima.

6:45 – Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da Izrael traži "istinski mirovni sporazum" s Libanonom koji će "potrajati generacijama," uoči pregovora u utorak u Washingtonu. Netanyahu je u videoporuci u subotu navečer rekao da su pregovori usmjereni prema trajnom sporazumu, iako je ishod i dalje neizvjestan.

6:40 – Iranska Revolucionarna garda objavila je jučer navečer da će svaki pokušaj plovidbe vojnih brodova Hormuškim tjesnacem naići na "snažan odgovor" budući da je ondje prolaz dopušten samo civilnim plovilima. Do iranskog upozorenja došlo je nakon što je američka vojska objavila je da su dva njezina razarača u subotu prošla Hormuškim tjesnacem kako bi započela operacije čišćenja mina u strateškom plovnom putu pod iranskom kontrolom.

U objavi na X-u, američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da su američki brodovi USS Frank Peterson i USS Michael Murphy prošli kroz Hormuški tjesnac "u sklopu šire aktivnosti čišćenja tjesnaca od morskih mina”. Ranije u subotu američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenim medijima da je američka vojska započela s čišćenjem Hormuškog tjesnaca te da su svi iranski brodovi koji su polagali mine potopljeni.

"Započinjemo proces čišćenja Hormuškog tjesnaca", napisao je Trump u objavi na mreži Truth Social, dodavši da je "svih 28" iranskih "brodova za polaganje mina također na dnu mora". Bojazan od iranskih napada na brodove tijekom proteklih tjedana zatvorio je Hormuški tjesnac, ključni prolaz za globalnu opskrbu naftom. Ograničavanje prolaza kroz tjesnac omelo je globalna energetska tržišta.