Hrvatske nogometašice protiv jedne od najslabijih reprezentacija svijeta, Gračan: 'Pobjeda je imperativ'

Hrvatska ženska reprezentacija spremna je za nove izazove u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a pred izabranicama izbornika Nenada Gračana dvije su utakmice protiv Gibraltara - prva u gostima, a druga na domaćem terenu u Sinju.

Prva utakmica na rasporedu je u Gibraltaru u utorak, 14. travnja u 19 sati, a druga 18. travnja u 16.30 u Sinju, na stadionu NK Junak.

Izbornik Nenad Gračan naglasio je važnost predstojećeg dvoboja.

“Rekao bih da je na neki način imperativ da pobijedimo utakmicu. Sigurno neće biti jednostavno – protiv nijedne reprezentacije nije lako, ali mislim da naše cure mogu to ostvariti. U prethodnim utakmicama, od kojih smo jednu pobijedili, bilo je puno prilika i šansi, ali nismo imali najbolju realizaciju. Nadam se da ćemo taj segment popraviti i zadovoljni se vratiti s Gibraltara”, rekao je Gračan.

Pozitivno ozračje u reprezentaciji potvrdila je i igračica Karla Kurkutović.

“Mislim da među curama vlada jako dobra atmosfera, dobro smo radile na treninzima, dobile smo neke jasne upute i nema puno komplikacija. Došli smo ovdje po tri boda, a i u Sinju želimo tri boda. Mislim da smo u ulozi favorita, ali nikog nećemo podcijeniti. Trudit ćemo se dati maksimum i da budemo bez ozljeda”, rekla je Kurkutović.

Uoči ovih susreta, stanje u skupini dodatno naglašava važnost dvoboja – Hrvatska se nalazi na drugom mjestu s tri osvojena boda, koliko ima i trećeplasirana Bugarska, dok je vodeće Kosovo sa šest bodova. Gibraltar je na začelju bez bodova.