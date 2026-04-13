Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 172
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVI IZAZOVI

Hrvatske nogometašice protiv jedne od najslabijih reprezentacija svijeta, Gračan: 'Pobjeda je imperativ'

Karlovac: Susret Hrvatske i Kosova u kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo za žene
Josip Mikacic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
13.04.2026.
u 16:00

"Sigurno neće biti jednostavno – protiv nijedne reprezentacije nije lako, ali mislim da naše cure mogu to ostvariti. U prethodnim utakmicama, od kojih smo jednu pobijedili, bilo je puno prilika i šansi, ali nismo imali najbolju realizaciju"

Hrvatska ženska reprezentacija spremna je za nove izazove u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a pred izabranicama izbornika Nenada Gračana dvije su utakmice protiv Gibraltara - prva u gostima, a druga na domaćem terenu u Sinju.

Prva utakmica na rasporedu je u Gibraltaru u utorak, 14. travnja u 19 sati, a druga 18. travnja u 16.30 u Sinju, na stadionu NK Junak.

Izbornik Nenad Gračan naglasio je važnost predstojećeg dvoboja.

“Rekao bih da je na neki način imperativ da pobijedimo utakmicu. Sigurno neće biti jednostavno – protiv nijedne reprezentacije nije lako, ali mislim da naše cure mogu to ostvariti. U prethodnim utakmicama, od kojih smo jednu pobijedili, bilo je puno prilika i šansi, ali nismo imali najbolju realizaciju. Nadam se da ćemo taj segment popraviti i zadovoljni se vratiti s Gibraltara”, rekao je Gračan.

Pozitivno ozračje u reprezentaciji potvrdila je i igračica Karla Kurkutović.

“Mislim da među curama vlada jako dobra atmosfera, dobro smo radile na treninzima, dobile smo neke jasne upute i nema puno komplikacija. Došli smo ovdje po tri boda, a i u Sinju želimo tri boda. Mislim da smo u ulozi favorita, ali nikog nećemo podcijeniti. Trudit ćemo se dati maksimum i da budemo bez ozljeda”, rekla je Kurkutović.

Uoči ovih susreta, stanje u skupini dodatno naglašava važnost dvoboja – Hrvatska se nalazi na drugom mjestu s tri osvojena boda, koliko ima i trećeplasirana Bugarska, dok je vodeće Kosovo sa šest bodova. Gibraltar je na začelju bez bodova.
Ključne riječi
Nenad Gračan gibraltar Hrvatska ženska nogometna reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!