ANALIZA MAĐARSKIH IZBORA

Orbanov povijesni pad: Sjajna vijest za Hrvatsku i BiH, Vučić i Dodik u panici

Autor
Denis Romac
13.04.2026.
u 06:02

Malo je tko ishod mađarskih izbora pratio s tolikim zanimanjem i nervozom kao politički istomišljenici i saveznici uskoro bivšeg dugogodišnjeg mađarskog premijera u našem neposrednom susjedstvu

Rasplet najvažnijih mađarskih izbora od pada komunizma nestrpljivo se iščekivao na doslovce svim stranama svijeta, od Bruxellesa do Washingtona, preko Moskve i Pekinga. Pa ipak, malo je tko ishod mađarskih izbora pratio s tolikim zanimanjem i nervozom kao politički istomišljenici i saveznici uskoro bivšeg dugogodišnjeg mađarskog premijera Viktora Orbana u našem neposrednom susjedstvu, kako onom istočnom, tako i zapadnom.

To se pogotovo odnosi na balkanske dijelove političkog trokuta što povezuje Budimpeštu, Beograd i Banja Luku, što su ga Orban, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik proteklih desetak godina marljivo gradili, dijeleći ne samo sličan svjetonazor i model vlasti, autoritarni populizam, nego i usklađenu politiku prema Rusiji, Kini i Sjedinjenim Državama, pogotovo u drugom mandatu Donalda Trumpa, a Orban već godinama funkcionira i kao Vučićev i Dodikov zaštitnik i saveznik unutar Europske unije i NATO saveza.

prajdali100
06:27 13.04.2026.

Jednog dana,iznenada,doći će red i na Vučića.Kada Srbi saznaju razmjere korupcije i pljačke aktuelne vlasti na čelu sa lepim Acom,potonji im se neće moći sakriti ni u Amazoni.Naći će ga.

Igre_gladi
Igre_gladi
06:47 13.04.2026.

Ne bih baš rekao da je ovo sjajna vijest za Hrvatsku. Orban je u EU bio jako nepopularan i izložen kritikama što god napravio. Sada će na vlast doći netko kome će EU birokracija daleko više gledati kroz prste bilo da se radi o INA-i ili nekom drugom projektu. Zar netko zaista misli da će nova vlada izlaziti u susret Hrvatskoj po pitanju njihovih nacionslnih interesa. I da, još nešto, fascinantno je kako pad desničara Orbana najviše slave upravo hrvatski desničari.

Retardo
Retardo
06:44 13.04.2026.

Ovo je možda dobra vijest za briselske uhljebe, ali nipošto dobra vijest za Hrvatsku. Što Hrvatska, koja s Mađarskom ima 100 otvorenih pitanja, dobiva s briselskom budimpeštanskom pudlicom kojoj će EU sada ispunjavati svaku želju? Hoće li nam pojeftiniti nafta ili plin možda?

