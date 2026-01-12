Štimac dobio pojačanje iz Dinama, plavi prodali napadača u Zrinjski

Prijelazni rok se zahuktava, sve je više transfera i nagađanja o tome što će se dogoditi na nogometnoj tržnici. Aktivan je i zagrebački Dinamo koji traži pojačanja, ali u ovom trenutku možda se više bavi prodajom onih koji mu nisu u prvom planu, pa čak i onih koji su na posudbama.

Zasad znamo da su plavi dogovorili da će Paul Bismarck Tabinas postati njihov novi igrač, riječ je o desnom beku iz Vukovara. Uz to, radi se na dovođenju Dominika Livakovića, s kojim su sve dogovorili, ali trenutačno traju natezanja s Turcima koji inzistiraju na odšteti.

Proteklih dana pisalo se o mogućoj prodaji Stojkovića i Mudražije, ali obojica zasad ostaju u Dinamu. Prvi je odbio milijune iz Emirata i spreman je ostati u Dinamu i boriti se za svoje mjesto pod sunce, dok je za drugog bio zainteresiran Slovan iz Bratislave, ali se u poslu nešto zakompliciralo.

Istovremeno Dinamo je prodao jednog napadača koji mu uopće nije bio u planovima i koji je već dugo po posudbama. Riječ je o Toniju Majiću koji je zadnjih 12 mjeseci bio na posudbi u Zrinjskom iz Mostara, a klub kojeg vodi Igor Štimac sad je odlučio trajno ga otkupiti.

"HŠK Zrinjski i GNK Dinamo postigli su dogovor o transferu 19-godišnjeg ofenzivca, koji je s Plemićima potpisao ugovor do ljeta 2028. godine", priopćio je klub.

Majić je dosad odigrao 27 utakmica za Zrinjski i postigao pet pogodaka. Igra na poziciji napadača, iako može pokriti i poziciju lijevog krila.