Mađari na biralištima; Javio se Orbanov rival: 'Upišimo današnji dan u povijesne knjige'

Mađari danas glasaju na izborima koji bi mogli okončati 16-godišnju vladavinu premijera Viktora Orbana, a na tronu bi gao mogao zamijeniti Péter Magyar

8:37 – Péter Magyar, predsjednik i nositelj liste stranke Tisza, objavio je na Facebooku da su u Mađarskoj "počeli sudbonosni izbori" koji bi mogli dugoročno odrediti budućnost zemlje. "Promijenimo sustav zajedno, mirno, i upišimo današnji dan u povijesne knjige!" poručio je Magyar. Napisao je da Mađari danas biraju između Istoka i Zapada, korupcije i transparentnog javnog života. Naveo je da se također bira između podjela i mržnje s jedne strane te nacionalnog konsenzusa i pomirenja s druge. Svoju je objavu završio citatom iz Nacionalne pjesme.

8:27 – Od 106 pojedinačnih izbornih jedinica, njih 12 već je premašilo izlaznost od 4 posto. Najviša izlaznost zabilježena je u prvoj izbornoj jedinici u Debrecinu s 4,42 posto, piše mađarski portal 444.hu. U prvom satu izbora, do 7 sati ujutro, već je 3,46 posto birača s pravom glasa izašlo na birališta, priopćio je NVI, a prije četiri godine u isto vrijeme odaziv je bio jedva nešto više od polovice toga, 1,82 posto.

6:42 – Mađari danas glasaju na izborima koji bi mogli okončati 16-godišnju vladavinu premijera Viktora Orbana, uzdrmati Rusiju i potresti desničarske krugove diljem Zapada, uključujući Bijelu kuću američkog predsjednika Donalda Trumpa. Orban, euroskeptični nacionalist, stvorio je model "neliberalne demokracije" koji Trumpov pokret Učinimo Ameriku ponovo velikom (MAGA) i njegovi štovatelji u Europi smatraju uzorom, piše Reuters.

No, mnogi Mađari sve su nezadovoljniji Orbanom nakon tri godine ekonomske stagnacije i rasta životnih troškova te izvješćima o oligarsima bliskim vladi koji gomilaju sve veće bogatstvo. Ankete javnog mnijenja u posljednja dva tjedna pokazale su da Orbanova stranka Fidesz zaostaje za Tiszom, novom strankom desnog centra Petera Magyara, za sedam do devet postotnih bodova.

Birališta na izborima za parlament sa 199 mjesta otvorena su u šest sati ujutro, a zatvaraju se u 19 sati. Glasanje se pomno prati u Bruxellesu, gdje mnogi kolege iz EU kritiziraju Orbana, prijatelja ruskog predsjednika Vladimira Putina i bliskog Trumpovog saveznika, zbog onoga što nazivaju erozijom mađarske demokratske vladavine, slobode medija i prava manjina.

Za Ukrajinu, mađarskog istočnog susjeda, Orbanov poraz mogao bi značiti deblokiranje kredita Europske unije od 90 milijardi eura, ključnog za ratne napore Kijeva. Rusija bi, pak, Orbanovim silaskom s vlasti ostala bez najbližeg saveznika u EU. Orban je izbore predstavio kao izbor između "rata i mira". Tijekom kampanje naglašavao je da će vođa oporbe Magyar uvući Mađarsku u ruski rat s Ukrajinom, što on snažno poriče.

„S najvećom nadom iščekujem nedjeljne izbore“, rekao je Orban pristašama u svom rodnom gradu Szekesfehervaru u subotu. „Ako dobro poznajemo sebe, ako dobro poznajemo svoju zemlju i ako dobro poznajemo vlastiti narod, onda moram reći da će Mađari u nedjelju glasati za sigurnost“, dodao je.

Orban je dobio javnu podršku Trumpove administracije - što je kulminiralo posjetom potpredsjednika J. D. Vancea Budimpešti prošli tjedan. Ima i podršku Kremlja i krajnje desničarskih čelnika u Europi. No, njegovu kampanju uzdrmali su medijski izvještaji u kojima se tvrdi da je njegova vlada surađivala s Moskvom. Orban, koji to poriče, tvrdi da mu je cilj zaštititi mađarski nacionalni identitet i tradicionalne kršćanske vrijednosti unutar EU-a te njezinu sigurnost u opasnom svijetu.

U međuvremenu, bivši Orbanov suradnik Magyar iskoristio je nezadovoljstvo zbog navodne državne korupcije i pada životnog standarda, a mladi birači posebno su željni promjena. „Jako sam uzbuđena, ali i jako uplašena“, rekla je Kriszta Tokes, 24-godišnjakinja koja prodaje suvenire u Budimpešti. „Znam da moja budućnost ovisi o ovome“, rekla je, dodajući da planira napustiti Mađarsku ako Orban pobijedi.

Na svom posljednjem skupu u gradu Miskolcu u petak, Magyar je rekao: „Ovo će biti referendum o budućnosti naše zemlje i o tome gdje pripdamo.“ Analitičari upozoravaju da je ishod glasovanja i dalje neizvjestan, navodeći broj neodlučnih birača, prekrajanje izbornih jedinica u Fideszovu korist i visok udio etničkih Mađara u susjednim zemljama, koji uglavnom podržavaju vladajuću stranku. Kažu da su mogući svih ishodi, od Magyarove dvotrećinske većine do Orbanove.

6:00 – Otvorena birališta