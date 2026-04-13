Policija objavila detalje užasa u Velikoj Gorici: Poznato kako je majka usmrtila maloljetnu kćer

Zagrebačka policija izvijestila je nakon provedenog očevida da je 52-godišnjakinja tupim predmetom ubila svoju maloljetnicu članicu obitelji, nakon čega je u nedjelju oko 10.50 sati počinila samoubojstvo bacanjem sa stambene zgrade u Velikoj Gorici.
U Policijskoj upravi zagrebačkoj (PUZ) navode da je u stanu pronađeno tijelo maloljetne ženske članice obitelji te da je riječ o nasilnoj smrti, najvjerojatnije prouzročenoj tupim predmetom. Policija dodaje da su oba tijela prevezena na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku na obdukciju te da se kriminalističko istraživanje i dalje nastavlja.
Kako javljaju mediji, riječ je o majci koja je počinila samoubojstvo nakon što je ubila svoju maloljetnu, 17-godišnju kćer.
Ne ulazeći u detalje tragedije jer ih mediji ne prenose i ne znamo što je bilo. Prilika je vidjeti različito tretiranje zločina u slučaju ubojice prema spolu. Umjesto neustavnog femicida koji spolno diskriminira treba imati zakon koji će jednako kažnjavati sve nasilnike i ubojice ne prema tome kojeg su spola nego jel se žrtva se uopće mogla braniti. Naravno da će većina takvih osuđenih biti muški jer su statistički veći i jači, ali i žene su dokazale da u slučaju fizičke superiornosti nad žrtvom isto jednako svirepo koriste silu.