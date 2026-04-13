Policija objavila detalje užasa u Velikoj Gorici: Poznato kako je majka usmrtila maloljetnu kćer

Zagrebačka policija izvijestila je nakon provedenog očevida da je 52-godišnjakinja tupim predmetom ubila svoju maloljetnicu članicu obitelji, nakon čega je u nedjelju oko 10.50 sati počinila samoubojstvo bacanjem sa stambene zgrade u Velikoj Gorici.

U Policijskoj upravi zagrebačkoj (PUZ) navode da je u stanu pronađeno tijelo maloljetne ženske članice obitelji te da je riječ o nasilnoj smrti, najvjerojatnije prouzročenoj tupim predmetom. Policija dodaje da su oba tijela prevezena na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku na obdukciju te da se kriminalističko istraživanje i dalje nastavlja.

Kako javljaju mediji, riječ je o majci koja je počinila samoubojstvo nakon što je ubila svoju maloljetnu, 17-godišnju kćer.