'TO JE NAJVAŽNIJE'

Briljirao je za Dinamo na jesen, a sada poručuje: Prioritet je vratiti naslov u Zagreb

SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk
Marko Lukunic/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
12.01.2026.
u 18:06

Kad sam potpisao za Dinamo, to je bio najbolji dan u mom životu. Dinamo je veliki klub, sa sjajnim navijačima i velikom odgovornošću, poručio je albanski reprezentativac

Na zimskim pripremama u Čatežu igrači Dinama se pripremaju za nastavak sezone, a jedan od onih koji je u prvom dijelu prvenstva ostavio snažan dojam bio je Arbër Hoxha.

Albanski reprezentativac je na pripremama dao intervju za Dinamovu web-stranicu i platformu Dinamo Plus, u kojem je govorio o brojnim temama.

U razgovoru za Dinamove kanale dotaknuo se i emotivnih trenutaka koji su obilježili njegovu polusezonu. Na pitanje koliko mu znači igranje za Plave, Hoxha nije skrivao emocije:

- Kad sam potpisao za Dinamo, to je bio najbolji dan u mom životu. Dinamo je veliki klub, sa sjajnim navijačima i velikom odgovornošću - poručio je albanski reprezentativac.

U prvom dijelu sezone Hoxha je postigao nekoliko iznimno važnih pogodaka, a jedan posebno izdvaja:

- Gol protiv Rijeke bio je poseban. Bila je to 80. minuta i gol za tri boda. Takvi trenuci ostaju zauvijek - prisjetio se Hoxha.

Govorio je i o emocijama koje proživljava kada zabije pred punim Maksimirom:

- Kad vidiš tribine i navijače kako skaču, to je nevjerojatan osjećaj. Stadion doslovno eksplodira - poručio je krilni napadač plavih.

Iako je zadovoljan dosadašnjim učinkom momčadi, Hoxha je itekako svjestan koji je glavni cilj Dinama:

- Najvažnije je da budemo prvi u prvenstvu i da naslov vratimo u Zagreb. To je prioritet kluba - jasno je apostrofirao Hoxha.

