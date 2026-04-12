Sramota iz Hrvatske obišla je svijet! Zabilježena provala na reli-spektaklu: 'Vratite te dijelove!'

Peto izdanje WRC Croatia Rallyja ostat će upamćeno po mnogočemu - po dramatičnoj završnici u kojoj je Japanac Takamoto Katsuta u Toyoti Yaris slavio nakon odustajanja vodećeg Thierryja Neuvillea na posljednjem brzinskom ispitu, po stotinama tisuća gledatelja uz stazu i po novoj, iznimno zahtjevnoj trasi koja je reli preselila na područje Kvarnera, Istre te Karlovačke i Ličko-senjske županije. Bio je to istinski spektakl i fantastična promocija ljepota Hrvatske, no nažalost, cijeli je događaj zasjenila velika mrlja o kojoj se priča u svjetskim automobilističkim krugovima. Glavni organizator utrke, Daniel Šaškin, potvrdio je za Dnevnik Nove TV vijest koja je šokirala sve zaljubljenike u oktanske sportove i bacila ljagu na inače besprijekornu organizaciju.

U servisnom parku na Grobniku, središnjem mjestu gdje se timovi pripremaju za napore, dogodila se provala. Kako je otkrio Šaškin, ukradeni su vrijedni i specifični dijelovi s jednog od natjecateljskih vozila. "Imali smo i jednu provalu, nažalost, ukradeni su i neki dijelovi od Toyote. Molim ljude da to vrate. To je velika sramota, to su posebni dijelovi od Toyote", izjavio je vidno razočarani Šaškin, apelirajući na savjest počinitelja. Incident je nazvao "velikom sramotom" koja šteti ugledu ne samo natjecanja, već i cijele zemlje kao domaćina vrhunskog sportskog događaja.

Ogorčenje organizatora tim je veće jer se krađa dogodila u godini kada su uloženi ogromni napori da se utrka preseli i tako promoviraju različiti dijelovi Hrvatske. "Ideja je bila od samog početka da selimo povremeno utrku, da prikažemo što više ljepota Hrvatske. Bilo je izazovno, jako puno smo imali problema", pojasnio je Šaškin, ističući da ovakvi incidenti potkopavaju sav trud. Nije mogao sakriti frustraciju zbog pojedinaca koji su narušili atmosferu velikog sportskog praznika. "Imamo stotine tisuće gledatelja, a onda tri budale naprave ovakvu stvar. To nam sigurno ne treba", rekao je bez dlake na jeziku.

Provala na Grobniku, nažalost, nije bila jedini problem s kojim su se organizatori suočili. Šaškin je spomenuo i izazove s "neposlušnim gledateljima", posebno na području Istre, no krađa dijelova s natjecateljskog automobila daleko je najozbiljniji incident. Dok vozači hvale konfiguraciju staza, opisujući ih kao najteže na asfaltu u cijelom prvenstvu, ovakvi događaji ostavljaju gorak okus i šalju u svijet ružnu sliku. Budućnost WRC Croatia Rallyja, koji ima ugovor za iduću godinu i nade za produženje do 2030., ovisi o podršci Vlade, ali i o besprijekornoj organizaciji i sigurnosti, koju su neodgovorni pojedinci ovim sramotnim činom ozbiljno doveli u pitanje.