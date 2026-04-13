Skandal trese Trumpove: Progovorila Mary Trump, pogledajte što je sve izgovorila o Melaniji

Mary Trump, nećakinja Donalda Trumpa, psihologinja i autorica bestselera Too Much and Never Enough, oštro je kritizirala nedavnu izjavu Melanie Trump o njezinim navodnim vezama s Jeffreyem Epsteinom i Ghislaine Maxwell, nazvavši je "podlom i bizarnom".U intervjuu koji je dala za Daily Beast, Mary Trump rekla je da je Melanijina izjava zapravo pokušaj kontrole štete jer proturječi brojnim dokumentarnim dokazima. Melania Trump u svojoj izjavi zatražila je da prestanu „laži“ o njezinoj vezi s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyem Epsteinom. Pozvala je Kongres da omogući otvoreno svjedočenje žrtava Epsteina te je kategorički poricala bilo kakvu vezu s Epsteinom i njegovom suradnicom Ghislaine Maxwell. Priznala je da je viđena s Epsteinom na fotografijama, ali je naglasila da je samo povremeno prisustvovala njihovim zabavama jer se društveni krugovi preklapaju. Poručila je da nije bila žrtva i da nema nikakav odnos s njima.

Međutim, ova izjava brzo je izazvala kontroverze jer postoje dokumentarni dokazi koji joj proturječe, između ostalog e-mail razmjena s Ghislaine Maxwell koja završava s potpisom „Love, Melania“. Mary Trump smatra da je izjava njezine tete izuzetno problematična iz više razloga. "Ona tvrdi da nema nikakve veze s Ghislaine Maxwell i Jeffreyem Epsteinom… a postoji toliko dokumentarnih dokaza koji govorre suprotno", rekla je Mary, piše Daily Beast.

Dodala je da je posebno "podlo" što Melania naglašava da nije žrtva. Prema Mary Trump, time se zapravo otvara mogućnost da je dobrovoljno ulazila u odnose s "dvoje ljudi za koje znamo da su među najgorima na planeti". Mary Trump posebno ističe bizarnost trenutka u kojem je izjava objavljena. "Koliko god ova izjava bila bizarna iz toliko razloga, glavni je taj što je usmjerila pažnju na temu koju Donald Trump očajnički pokušava da prestanemo pratiti", rekla je.

Prema njezinim riječima, Donald Trump od početka drugog mandata opisuje cijelu priču oko Epsteina kao "demokratsku obmanu" i želi da se o njoj više ne govori. Melania je, suprotno tome, sama ponovno otvorila tu temu. "Čudno je što prva dama Sjedinjenih Država mora izaći i reći da nema veze s pedofilom, to obično nije nešto što očekujete da će prva dama morati izjaviti“, komentirala je Mary. Mary Trump vjeruje da se Melania pokušava zaštititi od nečega što bi moglo izaći u javnost.

"Čini se nevjerojatnim da za ovakvu izjavu nije morala dobiti dopuštenje… Osim, naravno, ako nije riječ o distrakciji od Irana“, našalila se Mary, aludirajući na šalu koja trenutno kruži među promatračima. Bijela kuća navodno nije bila pripremljena za Melanijinu izjavu, što dodatno naglašava koliko je bila neočekivana i neusklađena s Trumpovom strategijom.