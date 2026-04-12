Užas na utakmici: Navijač preminuo na stadionu, klub i treneri shrvani tugom

Engleski stadioni u subotu su svjedočili tragičnom događaju nakon što je jedan navijač preminuo tijekom boravka na tribinama. Nogometni klub Blackpool potvrdio je tužnu vijest o smrti svog navijača nakon što mu je pozlilo za vrijeme utakmice protiv Peterborough Uniteda. Utakmica je prekinuta u drugom poluvremenu nakon što su s tribina stadiona Bloomfield Road odjeknuli povici upomoć. Kako navodi britanski list The Sun, medicinska ekipa brzo je stigla na sjeverni dio zapadne tribine kako bi pružila hitnu pomoć navijaču Grahamu Sharmanu, no on je nažalost preminuo na licu mjesta, unatoč svim naporima liječnika.

Blackpool FC objavio je i službeno priopćenje u kojem su izrazili duboko žaljenje. "S dubokom tugom i žaljenjem Blackpool FC objavljuje da je preminuo navijač Graham Sharman, koji je doživio hitan medicinski slučaj tijekom drugog poluvremena subotnje utakmice na Bloomfield Roadu. Unatoč neumornim naporima medicinskog osoblja, Graham je nažalost preminuo. Klub je stupio u kontakt s obitelji i ostat će u bliskoj vezi kako bi ponudio svu potrebnu podršku. Ovim putem izražavamo iskrenu sućut i solidarnost Grahamovoj obitelji i svim njegovim voljenima u ovom teškom trenutku... Počivaj u miru, Grahame."

Nakon utakmice, oba trenera izrazila su svoje osjećaje povodom tragičnog događaja. Ian Ewart, trener Blackpoola, izrazio je sućut obitelji preminulog navijača, istaknuvši kako postoje stvari koje nadilaze sport. "Postoje važnije stvari od nogometa. Moje misli i molitve su s čovjekom koji je došao gledati utakmicu i na kraju doživio srčani udar. Za mene postoje važnije stvari od nogometa i važno je da stvari stavimo u pravu perspektivu", poručio je Ewart. Njegov kolega na suparničkoj klupi, trener Peterborougha Luke Williams, također je bio potresen. "Dogodilo se nešto vrlo uznemirujuće na tribinama. Mislimo na obitelji; ovo je izuzetno tužno", izjavio je Williams.

Na sportskom planu, utakmica je ipak odigrana do kraja, a Blackpool je pobjedom od 3:1 nad Peterboroughom zadržao razliku od četiri boda od zone ispadanja u trećoj engleskoj ligi. Dva pogotka postigao je Dale Taylor, a jedan Tom Bloxham, čime su osigurali vitalnu pobjedu za "Seasiderse" u sjeni velike tragedije koja je potresla sve prisutne.

Smrtni slučajevi navijača na nogometnim utakmicama, iako rijetki, tragičan su podsjetnik na važnost medicinske pripravnosti na velikim sportskim događajima. Engleski nogometni klubovi i stadioni imaju uspostavljene protokole za hitne medicinske slučajeve. Svi klubovi Engleske nogometne lige (EFL) imaju detaljne medicinske planove koji su sastavni dio njihovih sigurnosnih certifikata. Na svakoj utakmici prisutni su medicinski timovi zaduženi za gledatelje, koji su odvojeni od medicinskih timova za igrače, a uključuju liječnike, bolničare i osoblje za prvu pomoć. Stadioni su opremljeni defibrilatorima i drugom opremom za hitne slučajeve kako bi se osigurala što brža i učinkovitija reakcija.

Nažalost, ovo nije jedini takav slučaj posljednjih godina u engleskom nogometu. Zabilježeno je nekoliko incidenata u kojima je navijačima pozlilo na tribinama, od kojih su neki, nažalost, imali smrtni ishod. Ovi događaji potaknuli su rasprave o važnosti brze medicinske intervencije i svijesti među navijačima o tome kako reagirati u takvim situacijama. Stručnjaci također upozoravaju na potencijalni rizik od srčanih problema kod navijača uslijed povišenog stresa tijekom napetih utakmica. Studije su pokazale povezanost između intenzivnih emocija tijekom gledanja nogometa i povećanog rizika od kardiovaskularnih događaja, što dodatno naglašava važnost brige o zdravlju i sigurnosti na sportskim borilištima.