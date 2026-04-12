Torcida istaknula poruku na francuskom. Evo što ona znači i kome je namijenjena

U 35. minuti utakmice 29. kola SuperSport HNL-a, u kojoj je Hajduk na Poljudu svladao Goricu rezultatom 1:0, splitska Torcida je na sjevernoj tribini razvila transparent s porukom na francuskom jeziku. Na njemu je pisalo: "Aucun pouvoir ne dissout la passion. Soutien aux MF91". U prijevodu na hrvatski, poruka glasi: "Nikakva moć ne može uništiti strast. Podrška za MF91".

Poruka je upućena navijačima francuskog nogometnog kluba Saint-Etienne, točnije njihovoj skupini poznatoj kao Magic Fans 1991 (MF91), s kojom Torcida njeguje dugogodišnje prijateljske i "bratske" odnose. Ovaj čin podrške dolazi u ključnom trenutku za francuske navijače, koji se bore za vlastiti opstanak nakon što im je zaprijećeno raspuštanjem.

Naime, Magic Fans 1991, zajedno s drugom navijačkom skupinom Saint-Etiennea, Green Angels 1992, suočavaju se s postupkom gašenja koji je protiv njih pokrenulo francusko Ministarstvo unutarnjih poslova. Postupak je ponovno aktiviran u travnju ove godine, samo godinu dana nakon što je prvotna prijetnja bila povučena. Kao razlog za drastičnu mjeru navode se nedavni incidenti, uključujući sukobe uoči utakmice u Grenobleu sredinom ožujka.

Kao odgovor na prijetnju, navijači Saint-Etiennea organizirali su masovni prosvjed na ulicama grada uoči utakmice protiv USL Dunkerque, na kojem se okupilo između tri i pet tisuća ljudi. Ovim činom željeli su iskazati svoje protivljenje, a ključno saslušanje pred Nacionalnom savjetodavnom komisijom za prevenciju nasilja zakazano je za ponedjeljak, 13. travnja.

Odnosi Torcide i Magic Fansa traju već godinama, a obje skupine redovito iskazuju međusobnu podršku. Francuzi su tako u prošlosti isticali transparente podrške Torcidi na hrvatskom jeziku, kao što je bio slučaj nakon sukoba Hajdukovih navijača s policijom na autocesti A1, s porukom: "Dosta slijepoj represiji i drakonskim mjerama kontra navijača! Podrška našoj braći!". Splitski navijači su im uzvraćali istom mjerom, primjerice porukom za 25. godišnjicu osnutka Magic Fansa, dok su Francuzi u listopadu 2025. godine impresivnom koreografijom čestitali Torcidi 75. rođendan.