Život joj je bio kao iz bajke, a onda je sve prekinula lavina: Tko je bila skijaška zvijezda koja je tragično stradala?

Skijaška zajednica ostala je u šoku nakon vijesti o razornoj lavini koja je odnijela dva mlada života u Hemsedalu, jednom od najpoznatijih skandinavskih skijališta. U strmom i nepristupačnom terenu, snježna masa pokrenula se tijekom razdoblja intenzivnih padalina i nestabilnih uvjeta. Lavina je zahvatila grupu od sedam iskusnih skijaša, a unatoč munjevitoj reakciji spasilačkih službi, koje su sve unesrećene locirale unutar sat vremena, za dvoje nije bilo spasa. Na mjestu nesreće preminuli su 29-godišnja Norvežanka Guro Jordheim, bivša profesionalna skijašica, i 34-godišnji Šveđanin Max Napoleon Andersson.

Guro Jordheim bila je puno više od statistike i pobjeda. Rođena je i odrasla u Hemsedalu, mjestu koje je i postalo njezino vječno počivalište. Iako je prve korake napravila u norveškim klubovima, njezina je karijera eksplodirala odlaskom u SAD, gdje je od 2017. do 2020. godine studirala i natjecala se za Sveučilište u Utahu. Upravo je tamo postala jedna od najtrofejnijih nordijskih skijašica u povijesti njihovog uglednog programa.

Tijekom četiri godine na Sveučilištu u Utahu, Guro je ostvarila uspjehe koji su je upisali u sportske anale. Postala je sedmerostruka "All-American" sportašica, a 2020. godine proglašena je najboljom nordijskom skijašicom američkih sveučilišta. Njezina dominacija ogledala se u čak 17 pobjeda i 29 postolja u sveučilišnim utrkama, a bila je ključni dio tima koji je osvojio dva nacionalna NCAA prvenstva, 2017. i 2019. godine. Jedan od trenutaka koji najbolje opisuje njezin borbeni duh dogodio se na prvenstvu 2017. godine, kada joj je usred finalne utrke puknuo štap. Iako je pala na 20. mjesto, nevjerojatnom upornošću uspjela se probiti do šeste pozicije i osigurati ključne bodove za pobjedu svojeg tima. Studirala je matematiku, a na sveučilištu joj se pridružio i njezin brat blizanac Ola, također član skijaškog tima.

Nakon što je njezina smrt potvrđena, društvene mreže preplavile su poruke sućuti i sjećanja. Bivši kolege sportaši opisali su je kao "dragocjenu osobu" koja je širila pozitivnu energiju. Fredrik Landstedt, direktor skijaškog programa Sveučilišta u Utahu, koji je tim vodio do pet naslova prvaka, slomljenim je glasom poručio:

- Svi smo voljeli Guro i šaljemo sućut njezinom bratu Oli, obitelji i svima koji su je poznavali. Jako ćeš nam nedostajati.

Skijaški tim Utaha na svojim je stranicama objavio:

- Srca su nam slomljena zbog iznenadnog, tragičnog odlaska naše bivše članice Guro Jordheim. Svi koji su je poznavali voljeli su je, kako na stazi, tako i izvan nje. Šaljemo najdublju sućut njezinoj obitelji, prijateljima i voljenima.

Nakon što je diplomirala i ostavila neizbrisiv trag u američkom sveučilišnom sportu, Guro se vratila u Norvešku. Tamo se pridružila dugoprugaškoj ekipi Team Aker Dæhlie, za koju se natjecala tri sezone. Svoju profesionalnu karijeru odlučila je okončati u travnju 2025. godine, simbolično, nakon svoje najuspješnije sezone. Povukla se na vrhuncu, spremna za novi život izvan profesionalnog sporta.

Zaposlila se u skijaškoj patroli u rodnom Hemsedalu, koristeći svoje golemo znanje i iskustvo kako bi pomagala drugima. Istovremeno je pokazala i poduzetnički duh pokrenuvši vlastiti posao s proizvodnjom čarapa. Njezin najveći projekt bio je preuzimanje obiteljskog imanja, čime je planirala nastaviti generacijsku tradiciju i graditi budućnost u kraju koji je najviše voljela. Upravo ti planovi i snovi o mirnom životu čine njezin prerani odlazak još tragičnijim.

U lavini je, uz Guro, život izgubio i Max Napoleon Andersson, 34-godišnji švedski državljanin koji je, kao i ona, bio stanovnik Hemsedala. Andersson je radio u lokalnom odmaralištu Fýri Resort i bio je duboko povezan s planinskom zajednicom. Sudjelovao je u organizaciji poznatog međunarodnog natjecanja u trail trčanju, Fýri Trail, koje je dio prestižne serije Golden Trail. Njihova zajednička sudbina spojila je dvoje ljudi koji su svoju strast pronašli u planinama, ali su u njima, nažalost, i tragično okončali svoje živote.