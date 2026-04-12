Gotovo je za Orbana, Magyar na pragu senzacije: Tisa osvaja i dvotrećinsku većinu

Prvi rezultati izbora u Mađarskoj su upravo objavljeni. Prema podacima Nacionalne izborne komisije, ovo su preliminarni rezultati izbora u Mađarskoj. Nakon prvih djelomičnih rezultata odnos je još izgledao tijesno stranki Petera Magyara išlo je 90 mandata, a stranki Viktora Orbana 71 mandat. No sa svakim osvježenim brojem prebrojanih listića povećava se prednost stranke Tisa Petera Magyara pa tako prema zadnjim rezultatima osvaja čak i dvotrećinsku većinu.

Nakon obrađenih 81,49 posto glasačkih listića ovako izgleda projekcija osvajanja mandata u parlamentu: Tisa Petera Magyara: 137 mandata. Fides Viktora Orbana: 55 mandata. Naša domovina Lasla Torockaja: 7 mandata. (Ukupno se bira 199 zastupnika)..

Tisa je već blizu dvotrećinske većine, potvrđuje mađarski portal Index.hu. Kako se povećava broj obrađenih glasova, izborni rezultati postaju sve jasniji: uz gotovo 40 posto obrađenih glasova, Stranka Tisa vodi s 52,49 posto, dok je Fidesz–KDNP na 38,83 posto. Procjene mandata pokazuju još izraženiju sliku: s više od 50 posto prebrojanih glasova, Tisa već ima 136 mandata, što znači gotovo dvotrećinsku većinu, dok Fidesz ima oko 56 mandata, piše Index.hu. Izlaznost je također dosegnula povijesne razine: gotovo 78 posto birača izašlo je na izbore, čime su premašeni svi prethodni rekordi.

A kako funkcioniraju izbori u Mađarskoj? Parlamentarni izbori u Mađarskoj održavaju se svake četiri godine. Mađari daju dva odvojena glasa: 106 od ukupno 199 zastupnika bira se u jednomandatnim izbornim jedinicama prema sustavu relativne većine, a preostalih 93 zastupnika bira se s jedinstvene liste u nacionalnoj izbornoj jedinici. Na posljednjim izborima 2022. godine, stranka Fidesz Viktor Orbán osvojila je 135 mjesta, zadržavši dvotrećinsku supervećinu, što je Orbanu omogućilo nastavak provođenja ustavnih reformi. Prije 2010. godine koristio se drugačiji izborni sustav, kada su se Orbán i stranka Fidesz prvi put vratili na vlast — Mađarska je tada imala 386 zastupničkih mjesta u parlamentu.