U ZAGREBU

Čulo se jučer na Jarunu: Kostelić pohvalio Pavleka za jako dobre uvjete

Foto: Veslački savez Zagreba
1/5
Autor
Dražen Brajdić
13.04.2026.
u 09:17

U izostanku ozlijeđenog mu brata Valenta, Martin Sinković pobijedio u obje utrke samaca i to u jednom danu na regati na kojoj je sudjelovalo 725 veslača i veslačica svih uzrasta iz 12 zemalja

Najuspješniji pojedinac veslačkog Croatia Opena, natjecanja u organizaciji Veslačkog saveza Zagreba i VK Croatije, bio je trostruki olimpijski pobjednik Martin Sinković koji je u jednom danu pobijedio u dvije utrke samaca. U oba slučaja bio je brži od mladostaša Ivana Talaje koji se, očigledno, jako dobro razvija. Ovaj Makaranin sa zagrebačkog adresom iza sebe je ostavio neka jaka imena pa tako i osvajača dviju olimpijskih medalja u samcu, srebrnog iz Rija i brončanog iz Tokija, Damira Martina. Ivan je brži bio i od Gorana Mahmutovića od kojeg se također očekuje da u nadolazećim godinama bude jedna od uzdanica hrvatskog veslanja na međunarodnoj sceni.

- Svakako treba pohvaliti Talaju koji je odveslao dvije jako dobre utrke, a dobar je bio i Goran Mahmutović. Damir Martin je bio dobar u prvoj utrci ali mu je druga bila previše jer se tek vratio u trening. Drugi dan natjecanja Talaja i Mahmutović veslali su dvojac na pariće i pobijedili ispred Damira Martina i Frana Šuka - kazao je Martin Sinković koji na ovom natjecanju nije nastupio u dvojcu na pariće jer mu je brat i partner Valent još na bolovanju.

- Valentu se, nakon devet godina, obnovila stres fraktura rebra pa je pauzirao četiri tjedna. U ponedjeljak je na magnetskoj rezonanciji pa se nadam da će vrlo brzo biti u čamcu tim više što je, za razliku od nekih prijašnjih ozljeda, ovaj put mogao trčati i voziti bicikl. I zato mu neće trebati dugo da se vrati - objasnio je mlađi Sinković.

Naši najveći aduti u dvojcu bez kormilara, blizanci Patrik i Anton Lončarić, u nedjelju su bili treći iza Slovenaca Žvegelja i Brgleza te Srba Slavnića i Bedika a u subotu drugi iza spomenutog srpskog dvojca. Nažalost, blizanki Jurković u tandemu nije bilo. Nastupila je samo Josipa, jer je sestra Ivana izvan pogona, i to zajedno sa Dorom Dragičević i njih dvije su osvojile četvrto mjesto u utrci u kojoj su najbrže bile Slovenke Krašovec i Kostanjšek. A Dragičević je nastupila i u finalu ženskog skifa u kojem je osvojila drugo mjesto iza Austrijanke Ruderverein.

Inače, tijekom utrke na Jarunu se pojavio i Pavlek i to u društvu Kostelića. Dakako, ovdje nije riječ o odbjeglom direktoru Hrvatskog skijaškog saveza Vedranu Pavleku, ni o Ivici Kosteliću niti o bilo kakvim isplatama u gotovini već o rukovoditelju ŠC Jarun Josipu Pavleku i glavnom tajniku Veslačkog saveza Zagreba Josipu Kosteliću.

- Ustanova Upravljanje sportskim objektima omogućila je savršenu tehničku organizaciju regate koja je doživjela svoje 42. izdanje. Regata je bila odlična, nismo imali tehničkih problema jer još nema lokvanja a nije bilo ni vjetra. Nastupilo je 725 veslača iz 12 zemalja u svim uzrasnim kategorijama što je prednost i zato regata i jest tako masovna. Inače, nastupilo je čak 70 juniorskih skifova što se rijetko i u svijetu događa pa smo zbog toga ubacili tri utrke juniorskih samaca u jednom natjecateljskom danu koji je trajao od sedam ujutro do 18 sati, bez prekida.
Komentara 4

Pogledaj Sve
AS
Asurbanipal88
09:27 13.04.2026.

Brajdiću + za navlačenje :))

SI
siskic
09:31 13.04.2026.

naravno da ga hvali....

Avatar leonn
leonn
11:23 13.04.2026.

mmm..lijepe slike.

