'Nakon poraza Hrvatske razmišljao sam se autom zabiti u zid! Bio sam u depresiji s gomilom problema'

Brazilski reprezentativac Richarlison (28) i dalje tvrdi da nikada neće zaboraviti poraz od Hrvatske u četvrtfinalu svjetskog prvenstva 2022. u Kataru sve dok ne osvoji naslov svjetskog prvaka. Vatreni su u četvrtfinalu izbacili Brazil boljim izvođenjem jedanaesteraca, a junak je bio Livaković. Tottenhamov napadač je u razgovoru za France Football otkrio kako je razmišljao o najgorim scenarijima.

- Nakon Svjetskog prvenstva 2022. upao sam u depresiju. Sve moguće katastrofe su me pogodile: ispadanje, izdaja od strane mog agenta (Renata Velasca, kojeg optužujem za prevaru), obiteljski problemi, fizički problemi… Godinu i pol dana primao sam udarac za udarcem, svaki dan - rekao je pa nastavio:

- To je bio prvi put da sam se suočio s toliko problema, činilo se kao bezdan bez dna. Usred svega toga upoznao sam poštenog odvjetnika koji je sredio moje poslove i imovinu. Zatim mi je pomogao (Heurelho) Gomes.

- Jedne večeri, dok sam vozio suprugu na aerodrom, pogledao sam je ravno u oči i rekao: 'Hvala ti što si mi spasila život.' Koliko sam puta, vozeći, pomislio da se zabijem u zid! Sada kad je ona tu, više ne razmišljam o tim glupostima. Ona i moj sin znače mi sve - ispričao je napadač.

Podsjetimo, Brazil je poveo pogotkom Neymara u 106. minuti sudačke nadoknade, a izjednačio je Bruno Petković kasnim pogotkom u 117. minuti. Hrvatska je bila uspješnija tijekom raspucavanja udaraca s bijele točke te se plasirala u polufinale, gdje je izgubila s 0:3 od kasnije osvajača Argentine.