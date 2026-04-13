© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
POTRESNA ISPOVIJEST

'Nakon poraza Hrvatske razmišljao sam se autom zabiti u zid! Bio sam u depresiji s gomilom problema'

KATAR 2022 - Susret Hrvatske i Brazila u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Katru
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
13.04.2026.
u 16:20

Vatreni su u četvrtfinalu izbacili Brazil boljim izvođenjem jedanaesteraca, a junak je bio Livaković. Tottenhamov napadač je u razgovoru za France Football otkrio kako je razmišljao o najgorim scenarijima

Brazilski reprezentativac Richarlison (28) i dalje tvrdi da nikada neće zaboraviti poraz od Hrvatske u četvrtfinalu svjetskog prvenstva 2022. u Kataru sve dok ne osvoji naslov svjetskog prvaka. Vatreni su u četvrtfinalu izbacili Brazil boljim izvođenjem jedanaesteraca, a junak je bio Livaković. Tottenhamov napadač je u razgovoru za France Football otkrio kako je razmišljao o najgorim scenarijima.

- Nakon Svjetskog prvenstva 2022. upao sam u depresiju. Sve moguće katastrofe su me pogodile: ispadanje, izdaja od strane mog agenta (Renata Velasca, kojeg optužujem za prevaru), obiteljski problemi, fizički problemi… Godinu i pol dana primao sam udarac za udarcem, svaki dan - rekao je pa nastavio:

- To je bio prvi put da sam se suočio s toliko problema, činilo se kao bezdan bez dna. Usred svega toga upoznao sam poštenog odvjetnika koji je sredio moje poslove i imovinu. Zatim mi je pomogao (Heurelho) Gomes.

- Jedne večeri, dok sam vozio suprugu na aerodrom, pogledao sam je ravno u oči i rekao: 'Hvala ti što si mi spasila život.' Koliko sam puta, vozeći, pomislio da se zabijem u zid! Sada kad je ona tu, više ne razmišljam o tim glupostima. Ona i moj sin znače mi sve - ispričao je napadač. 

Podsjetimo, Brazil je poveo pogotkom Neymara u 106. minuti sudačke nadoknade, a izjednačio je Bruno Petković kasnim pogotkom u 117. minuti. Hrvatska je bila uspješnija tijekom raspucavanja udaraca s bijele točke te se plasirala u polufinale, gdje je izgubila s 0:3 od kasnije osvajača Argentine.

AS
Asurbanipal88
16:56 13.04.2026.

kao bezdan bez dna. ;)

