Magyar teško optužio Szijjártóa: 'Pojavio se danas. Trenutačno uništavaju dokumente, kao u komunizmu. Neće im pomoći'

Nakon povijesnih parlamentarnih izbora na kojima je njegova stranka Tisza odnijela premoćnu pobjedu, Péter Magyar od 14 sati ima konferenciju za medije. On je već sinoć, podsjetimo, u pobjedničkom govoru poručio kako je Mađarska oslobođena, a sistem Viktora Orbána smijenjen. Što će sve danas reći, prenosimo uživo iz Mađarske.

„Ova uvjerljiva pobjeda naše stranke ujedno je i pobjeda Mađarske. Stranci Tisza pripalo je 138 mandata, dok se glasovi iz inozemstva još uvijek prebrojavaju. Očekujemo da će konačni rezultat ići u našu korist te da bismo mogli osvojiti ukupno 142 mandata. Nikada prije toliki broj građana nije glasao za jednu političku opciju“, istaknuo je.

Dodao je i da je stranka Fidesz ostvarila značajan broj mandata zahvaljujući snažnoj propagandnoj mašineriji. „Da ta propaganda nije bila korištena za njihove skrivene ciljeve, ne bi osvojili toliki broj mandata“, rekao je. Naglasio je kako povjerenje birača predstavlja veliku čast, ali i veliku odgovornost, te označava početak novog razdoblja za Mađarsku. „Građani su prepoznali koliko su ovi izbori bili ozbiljni i presudni, svjesni da odlučuju o sudbini naše domovine“, poručio je.

Osvrnuo se i na proces prijenosa vlasti, naglasivši da očekuje njegovu brzu provedbu. „Očekujemo da primopredaja vlasti bude provedena u najkraćem mogućem roku. Prema pravilima, najkasnije do 4. svibnja rezultati izbora postaju pravomoćni. Predsjednik ove marionetske republike imat će rok od 30 dana da sazove konstituirajuću sjednicu nove vlade. Pozivam ga da to učini što prije i ne čeka svibanj“, zaključio je.

„Vlada će zastupati sve građane, čak i one koji nisu glasali za nas“, poručio je.

Istaknuo je kako su mađarski birači glasali za promjenu režima. „Za rješavanje problema nije dovoljno samo smijeniti vladu, jer je našom zemljom upravljala zločinačka organizacija. Potrebna je temeljita promjena cijelog sustava. Zastupat ćemo sve Mađare. Sigurno ćemo ponekad pogriješiti, ali ćemo za svoje pogreške preuzeti odgovornost“, naglasio je.

Dodao je i kako su građani jasno izrazili svoju geopolitičku orijentaciju. „Ljudi su odlučili da je Europa mjesto kojem Mađarska pripada i gdje će ostati. Građani su potvrdili svoju želju da ostanu unutar Europe i Europske unije“, rekao je. Istaknuo je da pred novom vlašću stoji niz izazova te zahvalio svjetskim čelnicima na upućenim čestitkama.

„Jedan od naših ključnih ciljeva jest povratak europskih sredstava u Mađarsku. Oglasili su se i Kremlj i Peking, pozdravivši odluku mađarskih birača. Očekujemo i promjene u suradnji s Rusijom“, izjavio je. Dodao je kako se Mađarska neće miješati u unutarnja pitanja balkanskih i drugih država te je zatražio isti pristup od međunarodnih partnera. Kao vanjskopolitičke prioritete istaknuo je NATO i Europsku uniju.

Oštro je kritizirao Viktora Orbána: „Prijetio je i zastrašivao građane tvrdnjama da će Mađarska propasti dolaskom nove vlade. Poručujem da Mađari ne žele rat i da će naša stranka biti stranka mira. Orbán se nije bavio problemima koji opterećuju naše građane; igrao je svojevrsni peterodimenzionalni šah, što je vjerojatno i dovelo do njegova poraza.“ U nastavku je dodao i ironičnu opasku: „Da ste ga probudili iz sna, vjerojatno bi rekao da je on pobijedio na američkim izborima, a ne Trump. Mađari su tome jasno rekli, ne.“ Zaključio je snažnom porukom: „Povijest Mađarske ne piše se u Moskvi, Bruxellesu ili Washingtonu, nego na mađarskim ulicama i trgovima. Pišu je Mađari, i zahvaljujem im što su to još jednom dokazali.“

“Mnogi spekuliraju danas da je Peter Szijjártó nestao jer nije sinoć bio na pozornici iza Orbana. Ali pojavio se danas u Ministarstvu vanjskih poslova, došao je na sastanak, i trenutno ondje uništavaju dokumente koji su vezani uz sankcije. To se događa u Mađarskoj. Uništavaju dokumente, kao u stara komunistička vremena, ali to im neće pomoći.”

"Da pokrenemo pridruživanje EPPO-u, obnoviti odnose s EU-om, stvoriti pravnu državu, smanjiti ovlasti premijera na dva mandata." Magyar je obećao da će uvijek i svugdje zastupati mađarske interese.