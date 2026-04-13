Prvak UFC-a opljačkan u Italiji: Lopove moli da mu vrate samo jednu stvar

Prvak UFC-ove lake kategorije Islam Makhachev odlučio je odmoriti od napornih treninga i priprema za mečeve. Tako ne znamo kada će se boriti sljedeći puta i dok cijeli svijet iščekuje da prihvati meč s Ilijom Topurijom, on putuje Europom. Lijep izlet pretvorio se nakratko u noćnu moru zbog jedne neugodnosti, Makhachev je opljačkan u Italiji.

Ruski borac nije otkrio što mu je sve ukradeno, ali pljačkaše moli da mu vrate samo jednu stvar. On je prošlog tjedna u Parizu prisustvovao utakmici PSG-a i Liverpoola u Ligi prvaka nakon čega mu je napadač francuskog sastava Khvicha Kvaratskhelia dao svoje kopačke s utakmice.

- Najvrjednija stvar u koferu bile su kopačke. Lopovi, ako vam nogomet nije jača strana, vratite mi ih - napisao je na Instagramu.

Makhachev je u cijeloj priči našao vremena i da se našali kako su pljačkaši "pristojni" jer su mu vratili putovnicu. Otkrio je svojim obožavateljima i kako su mu ostali novčanik i molitveni tepih te kako u životu "ne treba ništa osim tog tepiha."