XTERRA Croatia u svibnju vraća svjetski kros triatlon spektakl u Mali Lošinj

Kao dio svjetskog XTERRA kalendara, natjecanja se održavaju na atraktivnim lokacijama diljem svijeta i okupljaju širok raspon sudionika - od rekreativaca do iskusnih sportaša, svih generacija. Upravo se to jasno vidjelo već na prošlogodišnjem izdanju u Malom Lošinju, gdje je najmlađi sudionik imao svega 6, a najstariji 71 godinu.

Ove godine interes je još veći, pa na otok dolazi više od 700 natjecatelja iz 23 države svijeta - od Njemačke, Francuske i Nizozemske, preko SAD-a i Brazila pa sve do Japana.

Razlog tome nije samo atraktivnost staze. Lošinj je otok poznat po iznimno čistom zraku, blagoj klimi i stoljetnoj tradiciji zdravstvenog i wellness turizma, što mu daje dodatnu vrijednost u kontekstu ovakvih natjecanja. Upravo taj spoj prirodnih ljepota i

raznolikosti terena stvaraju okruženje u kojem utrka nije samo fizički izazov, nego cjelokupno iskustvo koje natjecatelji prepoznaju i kojem se vraćaju. U toj priči važnu ulogu imaju i Lošinj Hotels & Villas, gdje je boravak sportaša koncipiran oko njihovih potreba - od pripreme i oporavka, preko sauna i kvalitetnog odmora, do prehrane prilagođene naporima utrke i sve to uz poglede na predivno Jadransko more.

U središtu programa nalazi se “Full Distance” kros triatlon, glavna utrka koja je i ove godine privukla najveći broj sudionika. Uz Full distance triatlon, tu su još Sprint i Super Sprint triatloni namijenjeni mladim sportašima, ali i svima koji se po prvi puta žele okušati u XTERRA utrkama.

I ove godine održava se dječja utrka za djecu od 6 do 13 godina. Kroz sigurno i zabavno okruženje XTERRA našim najmlađima omogućuje prve sportske korake i iskustvo osjećaja prolaska kroz cilj.

Novost ovogodišnjeg izdanja je Mixed Relay Triathlon - štafetna utrka koja u fokus stavlja tim, taktiku i zajednički rezultat. Uz triatlonske discipline, sudionici mogu izabrati i Open Water Swim utrke na 1500 i 3000 metara, kao i trail i MTB utrke koje su ove godine dodatno produžene. Trkače očekuju dionice od 8 i 16 kilometara, dok biciklisti prolaze zahtjevnih 33,5 kilometara kroz najatraktivnije dijelove otoka.

Staze povezuju najljepše dijelove Lošinja - obalne i šumske dionice te vidikovce, završnica je pozicionirana u samom centru grada. Izmjena kamenitih i travnatih podloga, uz miris borova i zvuk mora, te prizori dupina koji nisu rijetkost u ovom akvatoriju, daju utrci poseban karakter.

Dodatnu važnost ovogodišnjem izdanju daje i činjenica da će se u sklopu događaja održati Prvenstvo Hrvatske u kros triatlonu, u organizaciji Hrvatskog triatlonskog saveza. Natjecanja su na rasporedu 9. svibnja u Sprint i Super Sprint formatima, kroz koje će se za nacionalne titule boriti najbolje domaće snage.

„Kada smo prošle godine prvi put doveli XTERRU na Lošinj, znali smo da imamo jako dobru osnovu, ali reakcije natjecatelja nadmašile su sva očekivanja. Upravo smo te povratne informacije uzeli kao polazište i ove godine dodatno unaprijedili ključne segmente događaja, kako same utrke, tako i sve ono što prati boravak natjecatelja na otoku. No, jednako nam je važno ono što se događa izvan same utrke - druženja,

zajednički trenuci i sadržaji koji okupljaju i natjecatelje i njihove pratnje. Važan dio tog doživljaja čini i kvalitetan smještaj, koji sudionicima omogućuje pravi balans između aktivnosti i odmora te dodatno zaokružuje cjelokupno iskustvo boravka na otoku. Želimo da Lošinj tih dana živi XTERRA-u u svakom smislu“, ističe Tomislav Paripović, voditelj projekta.

Uz sportski dio, događaj donosi i niz popratnih aktivnosti za natjecatelje i njihove bodritelje i pratitelje - od neformalnih druženja poput tradicionalnog pasta partyja do expo zone s izlagačima i partnerima, čime cijeli vikend dobiva dodatnu dimenziju iskustva.

Najbolji natjecatelji borit će se i za plasman na svjetskoj sceni - 26 mjesta vodi na

XTERRA World Championship, dok će 30 mladih sportaša imati priliku izboriti nastup na XTERRA Youth World Championship koji se ove godine održava u Ruidosu, New Mexico. Osim sportskog značaja, događaj ima i snažan turistički utjecaj na destinaciju. Termin održavanja u svibnju dodatno jača turističku predsezonu, povećava broj dolazaka i noćenja te doprinosi razvoju lokalnog gospodarstva i promociji Hrvatske kao vrhunske destinacije za aktivni odmor.

Svi zainteresirani za sudjelovanje još uvijek se mogu prijaviti putem službene stranice događaja.