Ovo je najplaćenija američka sportska novinarka: Od očeve drame 11. rujna do vrha i skandala s oženjenim trenerom

Posljednjih tjedana ime Dianne Russini našlo se u središtu medijske oluje nakon što su objavljene fotografije na kojima je snimljena u prisnom druženju s glavnim trenerom New England Patriotsa, Mikeom Vrabelom, u hotelskom odmaralištu u Arizoni. Slike na kojima se drže za ruke i grle brzo su postale viralne, potaknuvši lavinu nagađanja, tim više što su oboje u braku i imaju djecu. I dok je Vrabel fotografije nazvao "potpuno bezazlenom interakcijom", a Russini ustvrdila da one "ne predstavljaju grupu od šestero ljudi koji su se družili", incident je bacio novo svjetlo na ženu koja je godinama gradila karijeru u nemilosrdnom, pretežno muškom svijetu američkog nogometa.

Sve je počelo 11. rujna 2001. godine. Dianna, tada brucošica i talentirana sportašica na Sveučilištu George Mason u Virginiji, sjedila je u studentskom kafiću i na velikom platnu promatrala stravične prizore iz New Yorka. U jednom od pogođenih tornjeva nalazio se njezin otac. Dok je obitelj u panici čekala bilo kakvu vijest, Dianna je gledala voditelje na televiziji, upijajući svaku njihovu riječ. U tim trenucima kaosa i straha, dok još nije znala je li joj otac živ, shvatila je što želi biti.

Njezin put do vrha sportskog novinarstva bio je sve samo ne lagan, baš kao i njezina sportska karijera. Iako je u srednjoj školi bila All-State sportašica u čak četiri sporta - nogometu, košarci, softballu i atletici - te imala pune stipendije za košarku i atletiku, na iznenađenje svih, a posebno oca, odlučila se za sport u kojem je bila najslabija. Htjela je igrati nogomet na jakom sveučilištu George Mason, gdje nije dobila ponudu. Pojavila se na probi, a trener joj je brutalno iskreno rekao:

- Previše si mršava, nisi dovoljno dobra, tvoje vještine su loše. Mi regrutiramo najbolje igračice u državi.

Zamolila ga je za priliku. Primio ju je u momčad, ali joj je na kraju sezone rekao da će je morati izbaciti jer jednostavno nije na potrebnoj razini. Na njezino pitanje što mora učiniti da ostane, odgovorio je da mora dobiti 12 kilograma mišića i drastično poboljšati tehniku. Cijelo proljeće provela je u teretani i na terenu s kolegicama, a na kraju sezone bila je najbolji strijelac ekipe. Trener joj je dao stipendiju.

Ta ista upornost definirala je i početke njezine novinarske karijere. Nakon što je postala najmlađa reporterka ikad zaposlena na postaji WNBC u New Yorku, odlučila se prebaciti u sport. Preselila se na drugi kraj zemlje, u Seattle, no tamo se nije snašla.

- Bila sam grozna u Seattleu, ali puno sam naučila. Bilo je to veliko tržište za nekoga bez ikakvog sportskog iskustva - priznala je. Neuspjeh ju je natjerao da se s 28 godina vrati kući i ponovno živi s roditeljima. Činilo se kao korak unazad, no prekretnica je stigla nakon savjeta njezine bake. Dok je radila kao reporterka crne kronike, baka joj je rekla:

- Gledam te na televiziji, ali ne vidim svoju unuku. Ne znam tko je ta osoba.

Russini je shvatila da se pretvara da je nešto što nije i da se mora vratiti svojoj prvoj ljubavi - sportu. Prilika se ukazala u Washingtonu, gdje je dobila posao sportske voditeljice na lokalnoj NBC-jevoj postaji. No, postojao je jedan problem.

- Trebala sam pratiti Redskinse, a nisam znala imenovati nijednog igrača u momčadi - iskreno je rekla.

Umjesto da skriva svoje neznanje, odlučila je biti potpuno transparentna. Prilazila je igračima i trenerima, priznavala da ne zna puno o nogometu i molila ih da je nauče. Taj pristup ne samo da joj je donio poštovanje, već joj je i otvorio vrata. Brzo je učila i gradila izvore, a uskoro je postala glavna sportska voditeljica u gradu. Njezin veliki proboj dogodio se kada je prva objavila vijest da zvijezda DeSean Jackson potpisuje za Washington.

- Odjednom više nisam bila samo lijepo lice s ekrana - rekla je.

Ubrzo je uslijedio poziv s ESPN-a, vrha sportskog novinarstva. Na ESPN-u je provela osam godina, postavši jedno od najprepoznatljivijih lica mreže i vrhunska NFL insajderica. Ipak, u kolovozu 2023. godine iznenadila je sve prelaskom u The Athletic, sportski portal u vlasništvu New York Timesa. Objasnila je da na ESPN-u za nju nije bilo prostora za napredak, dok su joj u The Athleticu ponudili "prazan list papira" i priliku da bude ono što želi. Prema nekim izvorima, postala je jedna od najplaćenijih autorica na portalu, čime je The Athletic pokazao "da je cijeni više od ESPN-a". Danas, osim što donosi ekskluzivne vijesti, vodi i popularni podcast "Scoop City" te sudjeluje u brojnim video i audio projektima.

Unatoč zahtjevnoj karijeri, Russini je posvećena i obiteljskom životu. U rujnu 2020., tijekom pandemije, udala se za Kevina Goldschmidta, potpredsjednika u kompaniji Shake Shack. Par ima dva sina, Michaela, rođenog u kolovozu 2021., i Joeyja, rođenog u listopadu 2022. Često se šali na račun majčinstva, govoreći kako su je djeca "potrošila" i da je u četiri godine ostarjela.