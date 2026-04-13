SVJETSKA ZVIJEZDA

Gradi vilu od 20 milijuna funti: Izgleda kao palača, a pod zemljom skriva čitav svijet

Bundesliga - St. Pauli v Bayern Munich
Fabian Bimmer/REUTERS
Autor
Damir Mrvec
13.04.2026.
u 15:00

Bivša zvijezda Tottenhama kupila je zemljište s postojećom kućom još 2023. godine za 6,5 milijuna funti, no umjesto preuređenja, donio je radikalnu odluku

Dok su sve oči uprte u njegove nastupe na terenu, engleska nogometna zvijezda Harry Kane povlači poteze koji jasno ocrtavaju njegovu budućnost izvan travnjaka. U prestižnom području Wentworth u Surreyu, na korak od Londona, privode se kraju radovi na velebnom imanju vrijednom dvadeset milijuna funti, koje je već postalo lokalna atrakcija. Monumentalna građevina u neo-georgijanskom stilu, s elegantnim prozorima i impozantnim ulaznim stupovima, toliko je grandiozna da su je susjedi bez imalo oklijevanja prozvali "malom Buckinghamskom palačom". 

Cijeli projekt svjedoči o Kaneovoj predanosti i viziji, jer se ne radi o običnoj renovaciji. Bivša zvijezda Tottenhama kupila je zemljište s postojećom kućom još 2023. godine za 6,5 milijuna funti, no umjesto preuređenja, donio je radikalnu odluku. Postojeća struktura sravnjena je sa zemljom kako bi se stvorio prostor za remek-djelo po njegovoj mjeri. Timu građevinara bile su potrebne gotovo dvije godine da podignu palaču iz temelja, a projekt se sada nalazi u završnoj fazi, spreman da postane dugoročni dom za njega, suprugu Kate i njihovo četvero djece. Lokacija nije odabrana slučajno; imanje se nalazi u neposrednoj blizini Cobhama, trening kampa Chelseaja, što ga drži u samom srcu engleskog nogometa, osiguravajući obitelji privatnost i sigurnost.

Ipak, ono najfascinantnije na Kaneovom imanju ne nalazi se na vidjelu. Ispod klasične i kraljevske vanjštine krije se čitav jedan podzemni svijet luksuza i tehnologije, osmišljen da zadovolji sve potrebe modernog sportaša i njegove obitelji. Prema nacrtima predanima lokalnim vlastima, ispod kuće se proteže masivna podrumska razina u potpunosti posvećena opuštanju, zabavi i wellnessu. Ovaj skriveni dio vile sadrži privatnu kino dvoranu za obiteljske filmske večeri, prostrani bazen, bar za druženje s gostima te potpuno opremljenu teretanu u kojoj će napadač moći održavati vrhunsku formu. Kao šlag na tortu, tu je i posebna soba za tretmane, idealna za oporavak nakon napornih utakmica i treninga.

Raskoš se nastavlja i u drugim tehničkim detaljima koji svjedoče o tome da se nije štedjelo ni na čemu. Podzemna garaža nudi prostor za pet automobila iz njegove skupocjene kolekcije, no prava zvijezda je dodatak vrijedan dvadeset tisuća funti. Riječ je o rotacijskoj platformi, takozvanom "gramofonu" za automobile, koji Kaneu omogućuje da bez imalo muke i kompliciranih manevara okrene svoje vozilo i jednostavno izađe iz garaže. Cijela kuća dizajnirana je za maksimalnu udobnost, s četiri glavne spavaće sobe za obitelj te dvije dodatne sobe s vlastitim kupaonicama, namijenjene osoblju koje će živjeti s njima.

Iako ova impresivna građevina u Surreyu jasno signalizira Kaneove dugoročne namjere o povratku u domovinu, njegova sadašnjost čvrsto je vezana za Njemačku. Nakon transfera u Bayern iz Münchena, Kane proživljava iznimno uspješno razdoblje karijere i, kako sam ističe, on i njegova obitelj osjećaju se vrlo ugodno u Bavarskoj. Čelnici njemačkog giganta također ne kriju zadovoljstvo te su, prema nekim izvješćima, već započeli pregovore o produljenju njegova ugovora koji traje do ljeta 2027. godine.

Predsjednik kluba Uli Hoeness nedavno je javno pohvalio Kanea i naglasio koliko se dobro snašao. 
- Ono što čujem i osjećam jest da se on i njegova obitelj ovdje osjećaju iznimno ugodno. Nikad ne znate kad će se pojaviti neki

Saudijac i staviti brdo novca na stol, ali on se ovdje zaista osjeća kao kod kuće - izjavio je Hoeness, procjenjujući njegovu vrijednost na tržištu između 150 i 250 milijuna eura. 

Sam Kane je odbacio špekulacije o interesu Barcelone, istaknuvši da je potpuno fokusiran na obveze u Bayernu.

 - Nisam čuo ništa o tome. Moj otac i brat se bave svime, ali meni nisu ništa rekli. Kao što sam već rekao, jako sam sretan ovdje u Bayernu. Fokusiran sam na ovu sezonu i svoje vrijeme u klubu - rekao je Kane, potvrđujući svoju profesionalnost. 

Ključne riječi
Chelsea Bayern Engleska Harry Kane nogomet

