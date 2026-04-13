UŽIVO
IZGUBILI SAVEZNIKA U EUROPI

Stigla reakcija iz Rusije, oglasio se Putinov čovjek: 'Ovo će samo ubrzati raspad...'

Hungarian parliamentary election in Budapest
Dora Taslak
13.04.2026.
u 08:47

Posebni izaslanik ruskog čelnika Vladimira Putina za ulaganja i gospodarsku suradnju komentirao je ishod izbora u Mađarskoj

Nakon 16 godina na vlasti, mađarski premijer Viktor Orbán izgubio je parlamentarne izbore. Prema posljednjim podacima, obrađeno je 98,9 posto glasova prema kojima njegova stranka osvaja 55 mjesta (27,64 posto), dok je oporbena Tisza Pétera Magyara premoćno pobijedila te dobila 138 mjesta (69,35 posto). Brojni su europski čelnici brzo čestitali budućem premijeru Magyaru koji je znatno naklonjeniji Europskoj uniji od svog prethodnika. 

Kako su se izbori približavali, Orbánova je retorika prema Ukrajini i Europskoj uniji bila sve oštrija. On je, između ostaloga, blokirao daljnje sankcije EU-a Rusiji te dodatni zajam Ukrajini od 90 milijardi eura. Orbána, inače, mnogi smatraju najprijateljskijim čelnikom prema Kremlju u Europskoj uniji. Naime, on je više puta kritizirao i ometao pomoć Kijevu dok je produbljivao ekonomske veze s Moskvom.

No, iz Moskve još uvijek nema puno reakcija na ishod ovih izbora. Kratkom se porukom na društvenim mrežama oglasio tek Kirill Dmitriev, izvršni direktor Ruskog fonda za izravna ulaganja. On je, također, posebni izaslanik ruskog čelnika Vladimira Putina za ulaganja i gospodarsku suradnju.

Naime, komentirajući objavu u kojoj se spominje Orbánov poraz, Dmitriev je istaknuo: "Ovo će samo ubrzati raspad Europske unije. Provjerite jesam li u pravu za četiri mjeseca."

Avatar Croatly
Croatly
08:51 13.04.2026.

Mda, zato ste se toliko angažirali, da očuvate EU

AN
Antonio1952
09:09 13.04.2026.

Putin i Trump ce ojacati EU, kao sto su svojom potporom pridonijeli ovakvom porazu Orbana.

SX
sudbina x
09:16 13.04.2026.

Sad je gotov i Šešeljev čubasti kakadu...Više ga ni kišobran nece spasiti..

