Najskuplja nogometna iluzija: zvijezde zajedno samo na ekranu: Ronaldo uzeo milijune, Messi odmah iza

Jedna od najupečatljivijih reklama posljednjih mjeseci okupila je imena koja dominiraju svjetskim nogometom: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé i Vinícius Júnior. Njih četvorica snimili su promotivni spot za LEGO, koji je u rekordnom roku postao viralan. U reklami zvijezde sjede za istim stolom i slažu kockice.

Na prvi pogled sve djeluje kao opušteno druženje najvećih imena modernog nogometa, no stvarnost je potpuno drugačija. Iako se čini da su zajedno, nijednog trenutka nisu proveli u istoj prostoriji. Snimanja su obavljena odvojeno, a kadrovi su kasnije spojeni u jedinstvenu priču.

Unatoč tome, željeni efekt je postignut. Reklama je postala globalni hit i privukla ogromnu pozornost diljem svijeta. Kampanja je povezana s nadolazećim Svjetskim prvenstvom koje će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, što dodatno objašnjava velik interes.

Ipak, ono što je najviše zaintrigiralo javnost jesu ukupni iznosi koje su igrači zaradili. Prema medijskim navodima, LEGO je u cijelu kampanju uložio čak osam milijuna dolara.

Najveći dio tog iznosa pripao je Cristianu Ronaldu, koji je inkasirao nevjerojatnih 3,5 milijuna dolara. Odmah iza njega je Lionel Messi sa zaradom od 2,6 milijuna dolara. Razlika u odnosu na preostalu dvojicu je drastična. Kylian Mbappé zaradio je 850 tisuća dolara, dok je Vinícius Júnior dobio 325 tisuća dolara. Te brojke jasno pokazuju koliko tržišna vrijednost igrača izvan terena može varirati.

Glavni razlog za takve razlike leži u popularnosti na društvenim mrežama. Cristiano Ronaldo i dalje je neprikosnoveni kralj Instagrama s čak 673 milijuna pratitelja, što ga stavlja daleko ispred konkurencije. S druge strane, Vinícius ima oko 60 milijuna pratitelja, a upravo ta razlika izravno utječe na visinu honorara.