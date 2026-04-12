Ovo su rezultati anketa nakon izbora u Mađarskoj

Stigli su rezultati anketa nakon što su birališta u Mađarskoj zatvorena.

Prema jednoj, stranka Tizsa Pétera Magyara osvojila je 55 posto glasova, a Orbanov Fidesz 38. Mi Hazank, odnosno Naša domovina 5 posto

Inače, ovo nisu klasične izlazne ankete jer su one zabranjene u Mađarskoj, odnosno, zabranjeno je anketiranje birača u krugu 150 m od birališta. Dvije ankete rađene su telefonski prije dana izbora.

