Slaven Bilić preuzima protivnika Hrvatske na Svjetskom prvenstvu? Pojavila se senzacionalna vijest

Hrvatski nogometni stručnjak Slaven Bilić neočekivano je postao glavni favorit za preuzimanje izborničke klupe Gane uoči Svjetskog prvenstva. Kako prenose brojni afrički mediji, bivši izbornik Vatrenih već je obavio razgovore s čelnicima Ganskog nogometnog saveza (GFA). Ova vijest ima posebnu težinu jer se Gana nalazi u skupini L s Hrvatskom, Engleskom i Panamom, što znači da bi Bilić mogao voditi suparničku momčad u izravnom okršaju protiv zemlje koju je i sam nekoć vodio.

Potraga za novim izbornikom u Gani postala je prioritet nakon što je Otto Addo dobio otkaz zbog niza loših rezultata, a kap koja je prelila čašu bili su porazi u prijateljskim utakmicama protiv Austrije i Njemačke. U potrazi za rješenjem koje bi stabiliziralo momčad, vodstvo saveza okrenulo se iskusnim imenima. Bilić je, prema navodima iz Gane, na sastanku s dužnosnicima GFA-e ostavio izuzetno snažan dojam, a njegovo iskustvo smatra se ključnim.

Zanimljivo je da Ganski savez ne traži dugoročno rješenje, već nudi kratkoročni ugovor u trajanju od samo četiri mjeseca. Ovakav oprezan pristup proizlazi iz straha od velikih financijskih izdataka u slučaju neuspjeha na Svjetskom prvenstvu, kako bi izbjegli plaćanje visokih otpremnina. Špekulira se i da je ova strategija povezana s dugoročnim planovima, prema kojima je glavni favorit za trajno preuzimanje klupe nakon prvenstva Hervé Renard, sadašnji izbornik Saudijske Arabije.

Iako slovi za favorita, Bilić nije jedino ime u igri. U utrci za klupu Gane spominju se i drugi iskusni stručnjaci poput Belgijca Toma Saintfieta te bivših portugalskih izbornika Carlosa Queiroza i Fernanda Santosa. Prepreku bi mogli predstavljati i financijski uvjeti, jer ponuda od navodnih 50.000 dolara smatra se nedovoljnom. S obzirom na to da se prvenstvo bliži, a Gana prvu utakmicu igra 17. lipnja, očekuje se da će odluka biti donesena vrlo brzo.