Pomoćni trener Hajduka progovorio o problemima bijelih: 'Imaju nerealna očekivanja, Dinamo je puno jači'

Kada je Gonzalo Garcia prošlog ljeta preuzeo prvu momčad Hajduka, dobio je mogućnost da sam izabere svoj stručni stožer. Jedan od onih koje je doveo u Hajduk je i Ibon Labainen, baski stručnjak koji obnaša funkciju pomoćnog trenera. On je baskijskim novinama Noticias de Gipuzkoa ispričao kako mu je ugodno raditi u Hajduku, ali iznio i brojne kritike na račun kluba.

- Hajduk ovdje ima brutalnu ukorijenjenost: u gradu, u Dalmaciji, u zemlji pa čak i u dijelu bivše Jugoslavije. Kad igramo vani, stadion je uvijek pun naših navijača. To se događa i u inozemstvu, na primjer prošlog ljeta kada smo odigrali nekoliko prijateljskih utakmica u Bosni i Hercegovini - započeo je Labainen.

- Na sve to dodajte da je institucija prilično složena organizacijski, jer nema pravog vlasnika i sve odluke moraju proći kroz neku vrstu demokratskog odbora. Klub ima tu posebnu auru koja na neki način znači vrstu prepreke. Tako je teško rasti - dodao je pa rekao kako smatra da će se stvari promijeniti:

- Pretpostavljam da će se nešto na kraju promijeniti ovdje u budućnosti. Koliko god zahtjeva bilo, momčad već više od 20 godina ne uspijeva osvojiti prvenstvo. Tijekom posljednjeg desetljeća bila je viceprvak samo dva puta.

U jednom trenutku činilo se kako bi Hajduk mogao biti pravi konkurent Dinamu u borbi za naslov prvaka, no te je nade ugasio poraz 1:3 od Dinama na Poljudu: "To je bio nerealni optimizam. Što se tiče kadra i financijskih mogućnosti oni su puno jači".

Otkrio je i koji poraz ove sezone smatra najbolnijim:

- Ispali smo u jednoj od najapsurdnijih utakmica koje sam doživio u karijeri. U 103. minuti smo vodili 2:1 protiv Rijeke, ali je sudac odredio četrnaest minuta sudačke nadoknade i na kraju su nam dali dva gola.